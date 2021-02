Allgemein | STAR NEWS

Lockdown-Blues: Pandemie schlägt Katarina Witt aufs Gemüt

DE Deutsche Promis - Die einstige Eisprinzessin Katarina Witt (55) ist nicht nur für ihre Kufen-Künste bekannt, sondern auch für ihr sonniges Gemüt und ihr strahlendes Lächeln. Aber Letzteres vergeht ihr immer mehr, wie sie jetzt auf Facebook offenbarte. "Mehr und mehr umgibt mich ein Mantel der Melancholie und alles legt sich immer schwerer aufs Gemüt…"

Katarina Witt macht ihrem Frust Luft

Ihre Frustration, die sicher sehr, sehr viele Menschen teilen, fasste sie in einem langen Facebook-Pamphlet in Worte. Nachdem sie lange Zeit ihr Bestes gegeben habe, wechsle ihre "wochenlange Contenance ... langsam mit Ratlosigkeit, Empörung und teilweise Wut ab", schreibt sie. Wenn sie "all die Menschen mit ihren verschiedensten Nöten und Sorgen im Fernsehen sehe", setze ihr das sehr zu. Und sie sei wahrlich keine "Corona-Verleugnerin" oder "Lockdown-Gegnerin", wie sie betont. Aber es mache sie nachdenklich, wenn selbst sie, die auf der Sonnenseite des Lebens stehe, immer mehr vom Lockdown-Blues überrollt wird: "Wenn ich, die wirklich das Glück hat, hier und da einen fröhlichen TV-Auftritt absolvieren zu dürfen, langsam immer mehr den Kopf hängen lasse, mache ich mir ernsthaft Gedanken und Sorgen", bekennt Katarina. "Wie geht es erst all den Menschen, die wirklich um ihr Lebenswerk bangen und um die Existenz ihrer Lebensgrundlage kämpfen?"

Kritik an der Politik

Manches sei im Umgang mit Corona schiefgegangen, findet Katarina Witt – sie "komme einfach nicht umhin, mit manch politischen Entscheidungen zu hadern". Die Bevölkerung müsse nun "all das ausbaden, was die Politik in der Vergangenheit versäumt, verschlafen und eingespart" habe. Dabei habe es zwar allerhand Versprechungen gegeben, gefährdeten Branchen unter die Arme zu greifen und berufliche Existenzen zu retten, aber die Versprechen wurden allzu oft gebrochen, klagt sie. Ist denn ein Silberstreif am Horizont in Sicht? "Leider nein, momentan nur meine Nachttischlampe". Mit ihren Worten spricht Katarina Witt vielen aus der Seele – über 27.000 Likes hat ihre Wutrede bereits.