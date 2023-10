Allgemein | STAR NEWS

Das war er nicht gewohnt: Wie Kati Witt Donald Trump abblitzen ließ

DE Deutsche Promis - Sein (größtenteils geerbtes) Geld öffnete ihm viele Türen, doch Katarina Witt (57) konnte er damit nicht kaufen: Donald Trump (77) bekam einst eine Abfuhr von der Eiskunstläuferin. Das erzählte die ehemalige Sportlerin bei 'Stern TV'.

Avancen von Donald Trump

Dabei blickte Kati auf eine USA-Tour zurück: "Das Eiskunstlaufen war wirklich groß in Amerika, die Blütezeit war in den 90ern. Dann wollte er eine große Wettkampfserie kreieren, oder wir, und wir brauchten finanzielle Mittel. Und so wurde ich dann mitgenommen, damals mit dem Promoter, und hatte ihn in seinem Büro getroffen." Dort habe er ihr wohl seine Nummer zugesteckt, so der Star. Später sei Multimillionär nach einer Show im New Yorker Madison Square Garden erneut auf sie zugekommen. Daran, dass er ihr Avancen gemacht hatte, erinnerte er sich wohl noch sehr gut.

Katarina Witt ließ sich nicht einschüchtern

Beim Bankett nach der Show wurde Katarina Witt von Donald Trump abgepasst. "Dadurch, dass ich ihn vorher schon getroffen hatte und er mir seine Nummer zugesteckt hatte, sagte er dann dort: Du bist die einzige Frau, der ich meine Nummer gegeben habe und die nie zurückgerufen hat." Sie antwortete schlagfertig, dass ja irgendjemand mal damit anfangen müsse. Nun wissen ja alle, wie gut Donald Trump mit Niederlagen umgeht — in seiner Biografie ging er daher später wütend auf die Eisprinzessin los. "Und aus dem Moment, der eigentlich witzig war, wurde plötzlich ernst", erinnerte sich Katarina Witt.

