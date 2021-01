Allgemein | STAR NEWS

Lily Allen: Während Tour mit Miley Cyrus zum Junkie geworden

DE Showbiz - Lily Allen (35) hat eine Figur, um die sie viel Frauen beneiden mögen. Doch die Sängerin mochte ihren Körper nicht immer und versuchte fast alles, um an Gewicht zu verlieren. Als sie 2014 mit Miley Cyrus (28) auf Tour ging, griff sie sogar zu Drogen.

Eine Pille sollte es richten

Lily eröffnete die Konzerte der 'Bangers'-Tour für Miley. Auch wenn die Britin die Arbeit mit ihrer amerikanischen Kollegin genoss, setzten ihr Mileys Darbietungen stark zu. Das lag einzig daran, dass Miley den Körper hatte, den Lily gerne gehabt hätte. Im Interview mit dem 'Recovery'-Podcast gab die Britin zu, zu Pillen gegriffen zu haben, um an Gewicht zu verlieren und so "attraktiv" auszusehen wie Miley: "Sechs Monate, nachdem mein Kind geboren worden war, ging uns das Geld aus und ich musste zurück auf Tour. Ich wog aber 90 Kilo und habe mich überhaupt nicht wie ein Popstar gefühlt. Ich habe angefangen, eine Droge zu nehmen, die wie Speed ist und mit der ich Gewicht verlieren sollte. Ich bin nach dieser Droge süchtig geworden, weil sie mich hat unzerstörbar fühlen lassen. Dann war ich in den USA auf Tour mit Miley."

Lily Allen stürzte ab

Es sei nicht Mileys Schuld gewesen, doch deren Darbietungen hätten in Lily Minderwertigkeitsgefühle ausgelöst, wie letztere fort fuhr: "Dann hat sie 'Wrecking Ball' vorgeführt … es war eine sehr sexualisierte Tournee. Ich hatte die vergangenen drei Jahre damit verbracht, Kinder aus mir raus zu pressen. Ich hätte nicht weniger die Person sein können, nach der ich mich gefühlt habe. Ich habe dieses Mädchen unterstützt, das so viel jünger war als ich und so viel attraktiver als ich mich gefühlt habe. Ich habe einfach auf verschiedene Arten angefangen zu rebellieren." So habe Lily mehr Drogen genommen, stark getrunken, ihren damaligen Ehemann betrogen und erwägt, Heroin zu nehmen. Dann ging Lily Allen jedoch ein Licht auf, sie ging in den Entzug. Den meisterte sie. Zwar erlitt sie einen Rückfall, doch mittlerweile besucht sie regelmäßig Treffen der Anonymen Alkoholiker und hat sich geschworen, trocken zu bleiben. Vorbildlich, Lily Allen!