Allgemein | STAR NEWS

Zappelige Lily Allen: Die Sängerin hat eine Diagnose erhalten

DE Showbiz - Sängerin Lily Allen (37) wurde in den USA untersucht und es stellte sich heraus, dass sie unter einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) leidet. Ihre übermäßige Unaufmerksamkeit und Impulsivität habe dadurch einen Sinn ergeben.

Stunden auf Social Media

Die Britin lebt seit 2020 mit ihrem zweiten Mann, dem Schauspieler David Harbour, und ihren beiden Kindern aus erster Ehe in New York. Sie sei froh, dass es hier mehr bessere Aufmerksamkeit für diese mentale Störung gibt. "Es liegt irgendwie in meiner Familie. Und (die Diagnose) kommt nur daher, dass ich hier in Amerika bin, wo man diese Dinge etwas ernster nimmt als in England" berichtete die zweifache Mutter der 'New York Times'. Es habe sie aber nicht überrascht, denn sie müsse sich nur ansehen, wie viel Zeit sie auf Social Media verbringe: "Sobald ich da eintauche, können Stunden meines Tages weg sein." Deshalb lässt sie es auch lieber.

Lily Allens Leben hat sich sehr verändert

Als Musikerin wurde Lily Allen bekannt, aber mittlerweile hat sie sich auch als Schauspielerin etabliert. "Ich habe das Gefühl, dass einer der Gründe, warum ich nicht wirklich Musik schreibe und sie veröffentliche oder viel Zeit in den sozialen Medien verbringe, der ist, dass es sich im Moment sehr schwer anfühlt, und ich fühle mich in dieser Umgebung ein bisschen zu exponiert und ein bisschen empfindlich", begründete sie gegenüber 'Sky' die berufliche Umorientierung. "Ich möchte mich selbst und meine Erfahrungen nicht so sehr in den Vordergrund stellen, aber ich möchte trotzdem über die menschliche Erfahrung sprechen und ein wenig mehr in diese Erfahrungen eintauchen, versuchen, der Welt einen Sinn zu geben, denke ich." Dies könne sie nun als Darstellerin und da hat Lily Allen ihr Glück gefunden - auch weil sie nun weiß, woher ihre Impulsivität stammt.

Bild: Janet Mayer/startraksphoto.com/Cover Images