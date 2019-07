Allgemein | STAR NEWS

Lily Allen: Mit einem dritten Nippel kann sie stillen

Lily Allen (34) war immer schon für eine Kontroverse gut. Die britische Musikerin hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn es darum ging, über ihre traumatischen Fehlgeburten, Drogen, Feminismus und/oder Politik zu sprechen. Doch es müssen nicht immer so schwere Themen sein.

So viele Nippel

Am Donnerstag [4. Juli] war sie in einer Episode der britischen Fernsehsendung ‘Shopping With Keith Lemon’ zu sehen, in der sie eine Bombe platzen ließ, indem sie dem Moderator ein amüsantes Geheimnis über sich verriet: Sie habe einen dritten Nippel. Der sitze direkt unter einem der anderen beiden: "Es ist wirklich eine richtige Brustwarze. Wenn du sie anfasst, wird sie hart. Und es kommt wirklich auch Milch raus." Ob Lily versucht hat, ihre zwei Kinder auch mal mit dem dritten Nippel zu stillen? Das verriet sie dann doch nicht.

Lange hat’s gedauert

Dafür verriet sie noch ganz andere Sachen, denn in der Sendung gab Lily auch zu, nie einen Orgasmus erlebt zu haben, bis sie in ihren 20ern war: "Ich glaube nicht, dass viele Frauen Orgasmen haben. Viele Frauen täuschen ihn nur vor. Du magst jemanden vielleicht wirklich gerne und bist mit ihm schon seit Wochen zusammen, und dann denkst du: ‘Oh mein Gott, das funktioniert hier einfach nicht. Aber wenn ich ihm sage, es liegt daran, dass er mich nicht befriedigst, wie wird er dann reagieren?’" Das Geheimnis für Lily Allen war guter Oralsex – so habe sie endlich ihren ersten Klimax erreichen können.

© Cover Media