Lily Allen: Keine Würdigung des Mörders Phil Spector

DE Showbiz - Stars wie Lily Allen (35, 'Smile') haben sich nach Bekanntwerden des Todes von Phil Spector (†81) auf Social Media zu Wort gemeldet. Der Musikproduzent war im Gefängnis gestorben, wo er eine Haftstrafe für den Mord an der Schauspielerin Lana Clarkson (†40) absaß.

Lily Allen rollt die Augen

Doch während laut einem alten Sprichwort über die Toten nur Gutes gesagt werden sollte, kam Lily Allen nicht umhin, sich angesichts mancher schwärmerischer Laudatio über den Erfinder des 'Wall Of Sound' angewidert zu zeigen: "Ich muss mit den Augen rollen, weil so viele Journalisten den Mörder Phil Spector in ihren Schlagzeilen herunterspielen." Auch ihre Kollegin Margo Price (37, 'Hand Of Time') sah nicht ein, dass Phil nachträglich zum Helden wurde.

Sie richtete sich an dessen Ex-Frau Ronnie, die sich selbst mit den Worten "er war ein brillianter Produzent, aber ein grauenhafter Ehemann" von ihrem Ex verabschiedet hatte: "Ich gratuliere Ronnie Spector dazu, dass sie ihren manipulativen, gewalttätigen, mordenden Mann Phil überlebt hat, der sie in ihrem eigenen Haus als Geisel festhielt und ihr verbot, öffentlich aufzutreten, bis sie barfuß floh."

Judd Apatow hat eine bessere Schlagzeile

Auch Filmemacher Judd Apatow (53, 'Beim ersten Mal') hatte wenig Verständnis für die Nachrufe, die Spectors Werk in den höchsten Tönen lobten. Er teilte eine Headline, in der es hieß "Musikproduzent Phil Spector stirbt mit 81" und korrigierte die Journalisten. "Sollte es nicht heißen 'Mörder stirbt mit 81'?" Der Verstorbene war für den Mord an Lana Clarkson im Jahre 2003 zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Phil Spector soll sich vor seinem Tod mit dem Coronavirus infiziert haben.