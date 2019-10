Allgemein | STAR NEWS

Lily Allen: Fans sollen für neuen Song Werbung machen

DE Showbiz - Seit ihrem Song 'No Shame' 2018 warten ihre Fans ungeduldig auf neue Musik von Lily Allen (34), am Freitag (4. Oktober) ist es nun endlich soweit – eine neue Single erscheint. Damit ihr Werk ein Erfolg wird, will Lily nichts dem Zufall überlassen und sie fordert sogar ihre Fans zur Mithilfe auf – und verspricht Bezahlung.

Warnende Ankündigung aus der Badewanne

Ihre neue Single kündigte sie vorab aus ihrer Badewanne via Instagram Story an. Während im Hintergrund Carly Simons 'You‘re so Vain' dudelte, redete die englische Sängerin Tacheles: "Am Freitag kommt ein Song von mir raus, also stellt auch schon mal auf ein paar nervige Werbe-Teaser ein", warnte sie ihre Follower. "Ich werde euch diesen Sch**ß den Hals runterrammen. Ihr werdet so genervt sein von den Soundbites, dass ihr es streamen werdet, in der Hoffnung, dass die Werbung dann aufhört."

Klingt ja wirklich wie eine Drohung! Aber es geht noch weiter…

Geschäftstüchtige Lily will für Reichweite zahlen

"Ich werde meinen Influencer-Freunden sch**ßviel Geld dafür bezahlen, es ebenfalls höllenmäßig zu bewerben", fuhr sie fort. "Eigentlich habe ich solche Freunde gar nicht, aber hey, wenn du ein bisschen Geld verdienen möchtest, indem du meine Musik verbreitest, gib mir deine Paypal-Daten und ich schick die Kohle digital rüber zu dir."

Ob es Lily Allen gelingt, auf diesem Wege die Downloads anzukurbeln und in den Charts nach oben zu klettern? Man darf gespannt sein.

© Cover Media