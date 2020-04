Allgemein | STAR NEWS

Liebesaus: Timothée Chalamet und Lily-Rose Depp haben sich getrennt

DE Showbiz - Über ein Jahr waren die Nachwuchsschauspieler Timothée Chalamet (24) und Lily-Rose Depp (20) ein Paar, doch in der neuen Ausgabe der britischen 'Vogue' wird der Darsteller als "Single" geführt. Und tatsächlich bestätigen verschiedene Publikationen, dass Timothée und Lily-Rose bereits seit Dezember nicht mehr gemeinsam gesehen wurden.

Von Italien, nach New York bis Paris

Der Schauspieler und die Tochter von Vanessa Paradis und Johnny Depp haben ihre Romanze nie öffentlich bestätigt. Dennoch wurden sie knutschend bei einem Urlaub in Italien im September gesichtet. Zuletzt hatten Paparazzi sie bei einem Rendezvous im Dezember in New York gesehen, eine Woche später soll das Paar gemeinsam den Weihnachtsurlaub in Paris verbracht haben. Kennengelernt hatten sich die beiden am Set des Netflix-Films 'The King', in dem Timothée King Henry V spielte und Lily-Rose seine Frau Catherine.

Lily Rose schwärmt von Timothee Chalamets Talent

In einem Interview mit der australischen 'Vogue' im vergangenen Jahr wollte sich Lily-Rose zwar nicht zu der Natur ihrer Beziehung mit dem Schauspieler äußern, erklärte aber, dass sie von seinem schauspielerischem Talent beeindruckt sei. "Seine Performance ist unglaublich", schwärmte sie. "Timothée bringt eine emotionale Verletzlichkeit bei allem mit, was er tut, fast ohne es zu versuchen. Das ist sein Talent. Er ist wirklich unglaublich talentiert und ich habe das Gefühl, dass keiner die Rolle so wie er hätte spielen können."

