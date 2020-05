Allgemein | STAR NEWS

Liebes-Aus für ‘Riverdale’-Traumpaar: Lili Reinhart und Cole Sprouse haben sich getrennt

DE Showbiz - Das Traumpaar aus der Serie 'Riverdale' geht getrennte Wege: Lili Reinhart (22) und Cole Sprouse (27) haben ihre Beziehung Berichten zufolge schon vor dem Lockdown beendet und die Selbst-Isolation ebenfalls getrennt verbracht.

Immer wieder Trennungsgerüchte

Das berichtet 'Page Six', die Klatschkolumne der 'New York Post'. "Sie bleiben gute Freunde", wird dort ein nicht näher genannter Insider zitiert. Dennoch haben die Fans des Paares jetzt wohl traurige Gewissheit: "Cole und Lili hatten sich bereits getrennt, bevor die Pandemie begann und waren auch getrennt in Quarantäne." Damit geht eine dreijährige Beziehung zu Ende, die bereits im Sommer 2019 vor dem Aus zu stehen schien. Im Juli machten Trennungsgerüchte die Runde, doch die beiden Schauspieler rauften sich wieder zusammen. Fotos, die Cole gemeinsam mit Cindy Crawfords Tochter Kaia Gerber zeigten, seien alt gewesen, so Lili.

Lili Reinhart und Cole Sprouse gegen böse Anschuldigungen

"Das ist der Grund, warum Menschen sich dafür entscheiden, ihre Beziehungen privat zu halten", erklärte Lili damals und fügte hinzu: "Darum verzichten Menschen auf Social Media, wegen des Mobbings. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schädlich das ist, für alle. Es ist Missbrauch." Sie nannte Twitter eine vergiftete Social-Media-Plattform. Auch Cole wollte von Untreue nichts wissen und bezeichnete die Vorwürfe, er habe Lili betrogen, als "haltlos". Jetzt allerdings ist es wirklich aus.

Ihr 'Riverdale'-Kollege Skeet Ulrich hatte bereits letzte Woche die Gerüchteküche in Gang gesetzt, als er auf Anfrage eines Fans, ob die beiden ein süßes Paar seien, mit den Worten antwortete: "Sie waren ein süßes Paar." Von Lili Reinhart und Cole Sprouse direkt gibt es noch keinen Kommentar — aber den werden sich die beiden vielleicht auch einfach sparen.

