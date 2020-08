Allgemein | STAR NEWS

Cole Sprouse: Lili Reinhart ist Vergangenheit

DE Showbiz - Cole Sprouse (28) und Lili Reinhart (23) sind nicht länger zusammen. Gerüchte über eine Trennung waren bereits vor einigen Monaten laut geworden, allerdings hatten weder Cole noch Lili die Meldung kommentiert. Jetzt hat der Schauspieler auf Instagram klar gemacht, dass sie tatsächlich nicht länger liiert sind.

Schon im Januar war es vorbei

Zunächst wurde gemunkelt, Lili habe vor wenigen Tagen die Trennung bestätigt. Sie beeilte sich allerdings zu versichern, dass sie in einem Interview nicht etwa über das Aus ihrer Romanze gesprochen habe, sondern über die Depression, die sie in den vergangenen Monaten durchmachte. Dafür hat Cole nun für Klarheit gesorgt, indem er auf Instagram erklärte, er und Lili hatten sich "anfangs im Januar dieses Jahres getrennt. Dann haben wir im März entschieden, die Trennung endgültig zu machen."

Cole Sprouse sendet die besten Wünsche

Böses Blut fließe zwischen den beiden allerdings nicht, wie Cole Sprouse deutlich machte, als er ein Foto seiner ehemaligen Freundin postete und es mit den Worten kommentierte: "Was für ein unglaubliches Erlebnis ich hatte. Ich werde mich immer glücklich schätzen, dass ich mich verlieben konnte. Ich wünsche ihr nichts als die größte Liebe und das größte Glück auf ihrem weiteren Weg. Das ist das einzige, das ich (über die Trennung) sagen werde. Alles andere, was ihr hören werdet, spielt keine Rolle." Cole half dann auch noch dabei, Lili Reinharts aktuellen Film 'Chemical Hearts' zu bewerben, der in dieser Woche erscheint.

Artikel zum Thema Liebes-Aus für ‘Riverdale’-Traumpaar: Lili Reinhart und Cole Sprouse haben sich getrennt