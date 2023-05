Allgemein | STAR NEWS

Liebe auf den zweiten Blick: Anne Wünsche fand Karim zunächst gar nicht attraktiv

DE Deutsche Promis - Es war ein gemütlicher Abend zuhause, als Anne Wünsche (31) beim Surfen durch Tinder-Vorschläge das Bild von Karim entdeckte: “Ich weiß noch ganz genau: Ich habe ‘50 Shades of Grey’ geguckt, einen Rotwein getrunken und dachte mir bei seinem Foto: 'Hm, na ja komm, geben wir ihm eine Chance’“, beschreibt sie den Schicksalsmoment in ihrer Insta-Story.

Keine Schmetterlinge im Bauch beim ersten Date

Und scheinbar war bei beiden nur lauwarmes Interesse vorhanden, als sie sich zum Kennenlernen verabredeten: “Eigentlich wollten wir beide absagen“, verriet sie. Als er dann vor ihrer Tür stand, hat es absolut nicht gefunkt: “Mein erster Gedanke war: ‘Oh Gott, hat der kleine Augen.’ Und dann war er auch so unsympathisch, weil er direkt meinte: 'Ich lass’ meine Schuhe an, ich ziehe sie nicht aus.'“ Der Mangel an Begeisterung beruhte auf Gegenseitigkeit: “Es hat einfach von vorne bis hinten nicht gepasst. Weder für ihn, noch für mich. Er fand mich nicht so berauschend und ich ihn irgendwie auch nicht“, sagte Anne ehrlich. Dass er dann doch über Nacht blieb, lag nur daran, dass er am 1. Mai nicht mehr nach Berlin zurückfahren wollte, um den traditionellen Unruhen zu entgehen - “eigentlich hat er mich ausgenutzt“, fasste Anne es lachend zusammen, die die guten Seiten ihres Partners weitgehend für sich behält.

Anne Wünsche machte mit Schwangerschaftsabbruch Schlagzeilen

Davon muss es aber welche geben, denn Anne Wünsche und Karim wurden irgendwie doch noch ein Paar – obwohl sie so unterschiedlich sind, oder gerade deshalb? “Ich glaube, verschiedener kann man kaum sein. Er ist eiskalt, emotionslos und ich total die Emotionsbombe“, erklärte sie. Dass sie so unterschiedlich sind, führte bereits zu Spannungen und einer Trennung, aber mittlerweile hat Anne, die bereits zweifache Mutter war, ein Kind mit Karim. Als sie kürzlich erneut schwanger wurde, entschied sie sich für eine Abtreibung, denn vier Kinder hätten sie einfach überfordert, fürchtete sie. “Ich fühle mich verdammt allein”, klagte die ‘Berlin – Tag & Nacht’-Darstellerin im RTL-Interview. Darum wolle sie mit ihren offenen Worten vor allem anderen Frauen helfen und Mut machen: „Da ich selbst in dieser Situation stecke und mich verdammt allein fühle, hatte ich das Gefühl, dieses Thema nicht länger zu einem Tabu-Thema zu machen.“ Bleibt zu hoffen, dass Anne Wünsche in dieser Zeit zumindest von ihrem Karim unterstützt wurde.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress