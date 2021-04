Allgemein | STAR NEWS

Liebe auf dem Schulhof: Timothée Chalamet war der erste Boyfriend von Madonnas Tochter Lourdes

DE Showbiz - Timothée Chalamet (25) ist auf dem Weg zum Superstar. Doch schon zu Schulzeiten war der Schauspieler ('Call Me By Your Name') von Stars und deren Kids umgeben — er war der erste Freund von Lourdes Leon, Madonnas Tochter.

Respekt für Timothée Chalamet

Das verriet die Tänzerin, die auch als Model arbeitet, in einem Interview mit 'Vanity Fair'. Es funkte auf der Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts in New York. Er sei ihr "erster Boyfriend" gewesen, "wir waren zusammen", so Lourdes. "Ich respektiere ihn so sehr." Timothée war nicht der einzige Hollywoodstar, mit dem sie gemeinsam die Schulbank drückte. Auch Ansel Elgort (27, 'Baby Driver') war mit von der Partie. "Er war ein schrecklicher DJ", erinnerte sich Lourdes.

Lourdes Leon war schon früh talentiert

Wie war es eigentlich, als Tochter der Queen of Pop aufzuwachsen? An eines erinnert sich Lourdes ganz besonders: Madonna bekam immer wieder seltsame Geschenke zugeschickt. "Da freute sie sich auf etwas wirklich schönes und statt dessen kommen ein Leder-Pferde-Kondom und eine Wasserpfeife in der Form eines Penis. Dabei kifft sie nicht einmal", blickte Lourdes zurück.

Immerhin stellte Mama schon früh die Weichen für Lourdes' spätere Karriere: Schon mit drei Jahren hatte sie Ballettunterricht. "Meine Mutter ist wirklich voll drauf abgefahren nachdem sie sah, dass ich Potenzial hatte", so Lourdes Leon.

