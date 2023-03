Allgemein | STAR NEWS

Leni Klum: So schwärmt Papa Seal von seiner Adoptivtochter

DE Deutsche Promis - Es scheint fast, als habe im Moment jeder eine Meinung über Leni Klum. Erst vor wenigen Tagen hatte sich der Opa des Models öffentlich in der Kommentarspalte auf Instagram darüber beschwert, dass seine Enkelin auf Social Media nur auf Englisch poste.

Genörgel von Opa

"Schön wäre, wenn du auch in Deutsch posten würdest", beschwerte sich Günther Klum (77) lehrerhaft, und schob gegenüber RTL noch hinterher: "Das Problem ist, dass sie recht gut Deutsch spricht, aber Lesen und Schreiben fällt ihr schwer. Aber sie arbeitet daran und eine kleine Anregung ist da hilfreich." Der Vater von Heidi Klum (49) bekam dann auch den Gegenwind, den er für diese Sprüche verdiente. Viele fanden seinen Einwand einfach nur cringe, und für ein entspanntes Familienverhältnis sorgte er sicher auch nicht. Wie gut, dass Leni solche Dinge entspannt ignorieren kann, und dass andere Mitglieder der erweiterten Familie ein wesentlich besseren Eindruck von ihr haben.

Seal ist stolz auf Leni Klum

Leni Klum dürfte sich nämlich über die Kommentare ihres Adoptivvaters Seal (60, 'Crazy') gefreut haben, der jüngst in einem Interview mit 'E! News' in den höchsten Tönen von der 18-Jährigen schwärmte. "Ich bin so stolz auf alles, was Leni gemacht hat", so der Sänger, der von 2005 bis 2014 Heidi Klum war. "Aber noch stolzer bin ich auf das, was sie ist. Sie geht mit dieser Bescheidenheit durchs Leben." Seal fuhr fort: "Sie versteht Menschen und ihre Gefühle sehr gut." Ein bisschen stolz ist Seal dabei auch auf sich selbst: "Ich glaube, dass wir — ihre Mutter und ich — ihr einiges davon mitgegeben haben. In meinen Augen kann sie einfach nichts falsch machen und sie ist wundervoll." Leni Klum wird sich freuen.

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com/Cover Images