Leni Klum: Heidis Tochter zwischen Uni und Catwalk

DE Deutsche Promis - Leni Klum (18) hat es sich wohl von klein auf abgeguckt, um ganz wie Mama Heidi Klum (49) die Catwalks zu erobern. Seit 2020 modelt Leni und mittlerweile ist sie zuhause ausgezogen, um zu studieren. Im Interview verriet sie, wie ihr das neue Leben gefällt.

Leni Klum erobert New York

Am Dienstag (27. September) kehrte Leni zurück aus Mailand, wo sie auf der Fashion Week lief, um bei Dior auf einer Premierenfeier den neuen Duft J’adore zu bewerben, dessen Markenbotschafterin sie ist . Während Beauty und Parfum schon immer ihre Leidenschaft waren, studiert Leni neuerdings auch Innenarchitektur in New York, wo sie mit einer Freundin eine Wohnung teilt. "Es klappt zum Glück super. Mir macht das Studium total viel Spaß, genauso wie meine Arbeit. Ich bin mir sicher, dass es machbar ist. Muss es auch sein, denn ich möchte weder auf das Eine noch auf das andere verzichten", erklärte sie im Gespräch mit 'Bild'. Der Abschied von Kalifornien scheint ihr nicht allzu schwer gefallen sein: "Ich bin geborene New Yorkerin, ich liebe New York. Ich habe jeden Sommer dort verbracht, weil Mama 'Project Runway' dort gedreht hat. Ich kenne mich also schon ganz gut dort aus."

Leni zeigt ihren neuen Look

Mindestens einmal täglich telefoniert sie auch mit ihrer Mutter, nicht nur für Updates, sondern auch wegen praktischer Fragen: "Momentan rufe ich sie auch oft noch an, damit sie mir erklärt, wie die Spülmaschine funktioniert oder wie ich etwas Bestimmtes koche. Ab und zu brauche ich da noch Hilfe …" Aber dass Leni langsam kein Küken mehr ist, sieht man ihr auch dank ihres neuen Looks an, denn ihre langen Haare sind Geschichte. In ihren Insta Stories zeigt sich Leni jetzt mit Lob – dem angesagten Long Bob, für den sie 10 bis 15 Zentimeter ihrer Mähne opfern musste. Farblich aufgefrischt und mit dem Glätteisen bearbeitet wirkt Lenis neuer Look sleek und cool. "Es war Zeit für eine Veränderung – sagt hallo zu meinem neuen Ich. Ich bin echt verliebt in meine Haartransformation mit meinen Partnern von @ghdhairde", schwärmte Leni Klum.

