Laura Müller und Michael Wendler: So begeistert ist seine Tochter von Papas Verlobung

DE German Stars - Michael Wendler (47) ist seit knapp zwei Jahren mit seiner Freundin Laura Müller (19) zusammen. Auch wenn die beiden viel Missgunst auf sich gezogen haben, scheint ihr Glück unzerstörbar. Jetzt haben sich die beiden in Köln verlobt. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Michael Wendler hatte alles penibel vorbereitet

Michael Wendler hatte bereits vor einiger Zeit verkündet, seine bessere Hälfte unbedingt noch in diesem Jahr heiraten zu wollen. Am Montag lud Laura dann schließlich ein romantisches Foto auf ihrem Instagram-Account hoch, welches sie und Michael küssend über den Dächern von Köln zeigt, umgeben von Rosensträußen und Kerzenständern. Lauras knapper Kommentar: 'I Said Yes'. In einer Videobotschaft für 'RTL' zeigt sich Michael überglücklich: "She say Yes, she say Yes, she say Yes. Wir haben es gemacht, wir haben es getan. Sie hat Ja gesagt. Heute habe ich meiner Süßen einen Heiratsantrag gemacht." Auch Laura schwärmt: "Das ist der schönste Verlobungsring, den ich mir hätte erträumen können." Noch in diesem Jahr soll im kleinen Kreis in Amerika geheiratet werden.

Scheidung noch nicht vollzogen

Allerdings: Michael Wendler ist noch mit Claudia Norberg verheiratet. Die Scheidung ist noch nicht vollzogen. Claudia gratulierte ihrem Ex aber freundlich und wünscht den beiden Turteltauben alles Beste. Friede, Freude, Eierkuchen? In der Tat scheint auch Michaels Tochter Adeline nichts gegen die Verlobung einzuwenden haben, denn sie kommentierte Lauras Foto auf Instagram mit einem Herzen und einem Heul-Smiley. Adeline und Laura sind befreundet. Gehören also sie und Claudia zum auserwählten Kreis der Menschen, die die Ehre haben, bei der Hochzeit dabei sein zu dürfen?