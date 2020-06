Allgemein | STAR NEWS

Laura Müller und Michael Wendler: Das neue Boot wirft Fragen auf

DE German Stars - Laura Müller (19) und Michael Wendler (47) geht es gut in Florida. Die Influencerin und der Schlagersänger ('Sie liebt den DJ') leben in einem frisch renovierten Haus im Südwesten Floridas. Es mangelt ihnen scheinbar an nichts.

Das Finanzamt klopfte an

In der Doku 'Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet' können Zuschauer dem Paar bei seinen Hochzeitsvorbereitungen folgen — alles soll vom Feinsten sein. Doch wie leistet sich das Glamour Couple diesen Luxus unter der Sonne Floridas? Schließlich verlangt das deutsche Finanzamt von Michael Wendler nach dessen eigenen Angaben über eine Million Euro ausstehende Steuern.

Schreibt Laura Müller die Schecks?

Immer mehr Beobachter glauben, dass es seit einiger Zeit hauptsächlich Laura ist, die die Schecks für das nette Leben unter Palmen ausstellt. Vor einigen Monaten hatte die Influencerin bereits für Wirbel gesorgt, als sie ein Video teilte, auf dem sie ihren künftigen Ehemann mit einem dicken Pickup-Truck überraschte. Am Wochenende kam es jetzt noch dicker: Laura und Der Wendler waren plötzlich im eigenen Boot unterwegs, das sie ebenfalls stolz auf Social Media zeigten. Wie können sie sich die 'Captain Wendler' leisten?

Laura ist als Influencerin gut im Geschäft, verdient mit ihren Postings bares Geld. Ein Marketing-Experte vermutete erst vor kurzem im Interview mit RTL, dass ein gewerbliches Posting rund 10.000 Euro aufs Konto der Jungunternehmerin spült — schließlich hat sie weit über eine halbe Million Follower auf Instagram. Laura hatte im Januar zudem ein Cover-Shooting für den deutschen 'Playboy' absolviert. Auch bei 'Let's Dance' dürfte für die 19-Jährige die Kasse geklingelt haben. Beide sind zudem als Stars von Doku-Soaps gefragt. Wo immer das Geld herkommt: Laura Müller und Michael Wendler werden sicher noch reichlich Stoff für mehr Dokus hergeben.