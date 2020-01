Allgemein | STAR NEWS

Laura Müller: So überrascht sie ihren Wendler

DE German Stars - Laura Müller (19) ist zurzeit gut im Geschäft. Seit sie mit Schlagerstar Michael Wendler (47) zusammen ist, klingeln bei ihr die Kassen als Model, Influencerin und Reality-Star. Die brünette Schönheit ließ sich kürzlich für den 'Playboy' ablichten, sammelt Instagram-Abonnenten und hat sich von RTL für die nächste Staffel 'Let’s Dance' verpflichten lassen.

Plötzlich ist alles anders

Wohin nur mit dem ganzen Geld, das Laura mit ihren diversen Tätigkeiten verdient? Sie hatte da eine Idee, die sie natürlich auch gleich auf Social Media bekannt gab. Auf Instagram teilte sie einen ganz besonderen Moment mit ihren Fans: "Ich bin gerade so aufgeregt. Ich habe einige Wochen eine Überraschung für Michael geplant. Heute ist es so weit. Ich kann gar nicht richtig atmen." Michael ist gerade dabei, auf der Terrasse seines Hauses die Blumen zu gießen, als er Laura hört: "Schatz, unser Briefkasten wurde umgefahren." Der Sänger will sich gerade aufregen – doch dann kommt alles anders.

Laura Müllers Überraschung ist geglückt

Denn Lauras Ausruf war nur ein Vorwand, ihren Partner vor die Haustür zu locken. Dort wartet nämlich etwas auf ihn: ein RAM 1500 Limited mit 5,7-Liter-V8-Motor – ein Truck der Extraklasse, der knapp 50.000 Euro kostet. Michael ist sprachlos, versteht erst nicht, warum das schwarze Auto in der Einfahrt steht: "Schatz, das ist nicht dein Ernst, oder? Was ist das?" fragt der Barde entgeistert, als Laura ihm den Autoschlüssel vor die Nase hält. "Schatz, ich liebe dich so sehr. Du wolltest immer einen Pick-up Truck haben", lächelt Laura, und wird Zeugin, wie sie ihren Michael so richtig glücklich macht, denn der stammelt nur entgeistert: "Baby, ich liebe dich soooo!" Ob Michael Wendler jetzt jemals wieder vom Steuer wegkommen wird?

