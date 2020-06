Allgemein | STAR NEWS

Laura Müller: Nimmt sie den Mädchennamen von Wendlers Ex an?

DE German Stars - Es gibt wohl kaum jemanden in Deutschland, der nicht weiß, dass Laura Müller (19) und Michael Wendler (47) sich noch in diesem Jahr das Ja-Wort geben werden.

Streit um Nachnamen

Schließlich lassen die Influencerin und der Schlagersänger ('Sie liebt den DJ') sich auf Schritt und Tritt bei den Vorbereitungen zu ihrem großen Tag begleiten. "Der Wendler und die Laura – jetzt wird geheiratet" heißt die Doku-Reihe, die uns zu Zeugen werden lässt, wie eine Traumhochzeit in den Zeiten von Influencern und Social Media vorbereitet wird. Für den Wendler ist es jedoch nicht die erste Hochzeit, schließlich ist der Sänger erst in diesem Jahr offiziell von seiner Ex Claudia Norberg geschieden worden. Ihren Nachnamen, den er bei ihrer Hochzeit 2009 offiziell annahm, trägt er noch heute.

Wie soll Laura Müller künftig heißen?

Und um diesen Nachnamen gibt es jetzt Ärger, denn Laura Müller will nach der Hochzeit mit ihrem Michael ebenfalls Norberg heißen. Dabei hatte Claudia schon im April öffentlich auf Instagram an ihren Ex appelliert, ihren Nachnamen abzulegen: "Ich möchte Euch beide darum bitten, bei der geplanten Hochzeit, nicht meinen Mädchennamen 'Norberg' zu übertragen bzw. zu verwenden. Ich trage für den Namen Verantwortung und bin es meiner Familie schuldig es zu verhindern, dass der Name an eine nicht 'blutsverwandte' Person übertragen wird." Laura Müller hatte allerdings in der neuesten Folge klargestellt, dass sie so heißen wolle wie ihr Schatz. Ob Michael Wendler wohl noch rechtzeitig seinen Namen ändert?