Laura Müller und Michael Wendler: Wie alt war sie wirklich beim ersten Treffen?

DE Deutsche Promis - Seit Jahren versichern Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) immer wieder, dass sie sich kennenlernten, als Laura bereits volljährig war. Schließlich ist der Altersunterschied zwischen den beiden immer wieder Gegenstand von Witzen und vor allem von Spekulationen.

"Wo ist das Problem"

Schon lange bestehen Zweifel daran, ob die Influencerin wirklich schon das 18. Lebensjahr vollendet hatte. Dabei hatte sie selbst nach erneuten Spekulationen zu ihrem Jahrestag noch vor rund drei Jahren auf Instagram geschrieben: "Michael und ich sind seit Oktober 2018 ein Paar. Ich habe am 30.07.2000 Geburtstag, bin also am 30.07.2018 18 Jahre alt geworden." Sie rechnete weiter: "Heißt also: wir feiern im Oktober 2020 unser zweijähriges. Wo ist das Problem?" Doch 'Bild' will jetzt mit einem Zeugen ihres ersten Treffens gesprochen haben, und der erzählt eine ganz andere Version.

Laura Müller auf dem Stadtfest

Laura Müller und Michael Wendler sollen sich schon im Juni 2017, kurz vor Lauras 17. Geburtstag, auf dem Stadtfest in Stendal kennengelernt haben. Damals war der Schlagerstar ('Sie liebt den DJ') sogar noch mit seiner Frau Claudia verheiratet. Lauras Vater, so ein Fotograf, der eigenen Angaben zufolge dabei war, sei einer der Organisatoren der Schlagerparty vor Ort, und so gelangte das junge Mädchen in den Backstage-Bereich: "Dort hat sie den Wendler angehimmelt." Er erzählte weiter: "Sie trug ein weinrotes Stretch-Oberteil, hatte sich mit Lippenstift und Nagellack im passenden Farbton hübsch gemacht." Laura Müllers Mutter war indes weniger redselig. Von dem Boulevardblatt auf ihre Tochter angesprochen, erklärte sie: "Ach nee. Dazu will ich lieber nichts sagen."

