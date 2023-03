Allgemein | STAR NEWS

Laura Müller: Ist ihre OnlyFans-Karriere Top oder Flop?

DE Deutsche Promis - Sänger Michael Wendler (50, ‘Sie liebt den DJ’) und seine Ehefrau Laura Müller (22) scheinen derzeit vom Pech verfolgt – oder könnte es etwa an verzerrter Selbstwahrnehmung und überzogenen Erwartungen liegen? Nachdem sich die Träume von einer Doku-Soap und vergoldetem Mallorca-Comeback zerschlugen, wäre ein finanzieller Erfolg langsam wirklich willkommen. Aber ist Laura Müllers OnlyFans-Account wirklich so lukrativ, wie die beiden hofften?

Michael Wendler pokerte zu hoch

Eine Wiederbelebung seiner Schlagerkarriere könntensicht schaden, dachte sich Michael Wendler wohl auch in Anbetracht der nahenden Geburt seines Kindes mit Laura. Aber einmal mehr hat der Wendler sich verzockt: Für einen Auftritt in Marion ‘Krümel’ Pfaffs Stadl auf Mallorca forderte er 25.000 Euro, dazu Business-Class-Flüge, eine Unterbringung im 5-Sterne-Luxushotel und einen Shuttleservice. “Das waren echt krasse Forderungen“, so Krümel, die schließlich dankend ablehnte, gegenüber ‘Bild’. Nach der gecancelten Doku-Soap, die reichlich Gage einbringen sollte, eine weitere Pleite für den Sänger.

Laura Müller muss weiterhin ran

So bleibt derzeit Laura Müller die Hauptverdienerin – auf OnlyFans zeigt die 22-Jährige zahlungswilligen Fans viel Haut und ihren Babybauch. Das ist womöglich aber auch nicht das Rezept zum Reichwerden – so soll Laura laut Promiflash für ihr neuestes Foto in lilafabarnem BH und Slip nur acht Likes bekommen haben. Die 35 Dollar Abogebühr pro Monat lassen sich offenbar nicht so reichlich kassieren, wie das Paar gehofft hatte, auch wenn ein Marketingexperte da reichlich Potential sieht und es sich bei den acht Likes um eine Momentaufnahme handelt: "In der heißen Phase bis zur Geburt sind 50.000 Euro pro Monat realistisch", sagte der Marketing-Experte Christian Biedermann gegenüber RTL; er glaubt, dass Lauras Marktwert dadurch steigen werde. Im letzten Jahr rechnete Society-Expertin Vanessa Blumhagen im Sat.1-Frühstücksfernsehen vor, dass Laura durchaus auf rund 40.000 Euro kommen könne. Das wäre ein nettes Polster, das die beiden bei ihrem Luxus-Lebensstil aber auch brauchen.

Aber das gilt wohl nicht für alle Werbedeals, denn das schwedische Unternehmen, für das Laura die Babywanne Twistshake bewarb, trennte sich kürzlich von ihr, als es Wind von ihren OnlyFans-Aktivitäten und von Wendlers Verschwörungstheorien bekam. Ein weiteres Problem für Laura: Immer wieder werden die kostenpflichtigen Bilder geleakt, und die Gratisgucker halten mit ihrer Kritik nicht hinterm Berg: "Absurd, die ist ne Comicfigur, Jessica Rabbit, ganz schlimm, Hängemöpse, Photoshop und sauschlechte FSK12 Bilder. Grausig", urteilt einer in seinem Kommentar. Das dürfte egal sein, solange die Kohle fließt. Doch was passiert, wenn das Baby erstmal da ist? Dann werden Laura Müller und Michael Wendler sich wohl erneut Gedanken ums liebe Geld machen müssen.

Bild: picture alliance / dpa / Stefan Gregorowius | Stefan Gregorowius