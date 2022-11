Allgemein | STAR NEWS

Laura Maria hat Ja gesagt: Pietro Lombardi ist verlobt

DE Deutsche Promis - Kaum eine Woche, in der Pietro Lombardi (30) keine Überraschung für seine Fans parat hat. Am Sonntag (30. Oktober) kam der nächste Hammer: Der Sänger hat sich mit seiner Freundin Laura Maria Rypa verlobt.

"Unbeschreiblich"

"(Laura) hat Ja gesagt, ich bin so glücklich, unbeschreiblich….Melde mich morgen bei euch!" schrieb Pietro in seiner Instagram Story. Laura brachte die frohe Kunde ebenfalls unters Volk, teilte ein Foto, auf dem vor Rosen-Hintergrund steht: "Will you marry me?" In der Bildunterschrift bestätigte sie: "I said Yes." Es ist der vorläufige Höhepunkt eines an Höhepunkten nicht eben armen Jahres für das Paar, welches bis vor wenigen Monaten noch eine turbulente On/Off-Beziehung pflegte. Dann ging es Schlag auf Schlag: Während der Musiker und seine Freundin im Liebesurlaub waren, bekamen Journalisten Wind davon, dass sie wieder zusammen waren.

Pietro Lombardi wollte sein Geheimnis bewahren

Zu dem Zeitpunkt wollten Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa ihre traute Zweisamkeit eigentlich noch eine Weile für sich behalten. "Wir haben das wirklich genossen, dass niemand wusste, dass wir zusammen sind", so Laura Maria im gemeinsamen Podcast 'ON OFF'. Doch ein guter Freund verplapperte sich. Kurz darauf war auch die Nachricht von Lauras Schwangerschaft kein Geheimnis mehr. Seitdem können die beiden immerhin ihr Liebesglück und ihre Vorbereitungen auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes auf Instagram teilen. Es wird übrigens ein Junge, ein kleiner Bruder für Pietros ersten Sohn Alessio aus seiner Ehe mit Sarah Engels (30). Wann Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi heiraten, steht indes noch nicht fest.

Bild: Guido Kirchner/picture-alliance/Cover Images