Lana Del Rey hat Angst vor dem nächsten Amoklauf

DE Showbiz - Lana Del Rey (34) hat mit Schock und Trauer die Massenschießereien in den USA der letzten Wochen verfolgt. Im August verloren mehr als 30 Menschen in Ohio, Texas und Kalifornien ihr Leben. Erst kürzlich hat sie bekannt gegeben, dass die Einnahmen ihrer neuen Single, 'Looking for America', für die Aufarbeitung der letzten Amokläufe aufgewendet werden sollen.

Es ist erst August

Lana wuchs in Lake Placid, New York, auf, und lebt nun in großer Sorge, dass sich der nächste Vorfall in eben jener Stadt ereignen könnte. Zugleich sprach sie im Interview mit 'BBC Radio 1' über die Reaktionen auf die aktuellen Gewaltakte und wie sehr sie und ihre Freunde davon betroffen waren: "Kalifornien und New York… Ich war zwischen beiden Staaten, als die doppelte Massenschießerei stattfand, als ich 'Looking for America' veröffentlicht habe. Die Menschen waren sehr traurig – auf eine Weise, wie ich es zuvor bei meinen Freunden noch nicht gesehen hatte. Sie haben geweint. 'Wird es das nächste Mal auf unserer Feiertagsparade passieren?' Es war wirklich furchteinflößend, weil es dieses Mal wirklich eine große Anzahl von Menschen betraf, die erschossen wurden. Und es ist erst August."

Lana Del Rey will nicht mit solchen Schlagzeilen aufwachen

Ebenso beunruhigt ist Lana, dass Schießereien Normalität geworden sind – einfach, weil sie so häufig passieren: "Besonders, was mein Handy angeht … Du wachst auf und du hast die neuesten Meldungen gleich vor deiner Nase. Du siehst es. Du siehst die Schlagzeile, dass es da eine Massenschießerei in Kansas gegeben hat. Du liest weiter. Es ist zum Alltag geworden. Ich denke, es ist Zeit innezuhalten und zu fragen, warum das alles passiert."

