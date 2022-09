Allgemein | STAR NEWS

Lässig und zeitlos schick: Hailey Bieber stellt ihre erste Mode-Kollektion vor

DE Showbiz - Hailey Bieber (25) ist nicht nur Model und führt Mode vor, sie hat auch selbst ein Auge für coole Looks und mixt gern Designerteile mit Streetwear. Wer Lust auf ihren Stil hat, kann bald Haileys eigene Kreationen erwerben.

Hailey Bieber arbeitete zwei Jahre an dem Projekt

In Zusammenarbeit mit WARDROBE.NYC. zeigte Hailey jetzt ihre schönsten Signature Looks im Rahmen einer eigenen Kapselkollektion. Dafür tat sie sich mit den Designern Josh Goot und Christine Centenera zusammen, um die Teile in monochromen Farben und mit minimalistischem Vibe zu entwerfen. "Hailey Bieber x @wardrobe.nyc IST ENDLICH HIIIEER!!! 2 Jahre Arbeit mit @christinecentenera und @josh_goot," schrieb die Ehefrau von Popstar Justin Bieber auf Instagram. "Diese Teile sind meine Vorstellung von perfekten Basics für diesen Herbst/Winter und jede Jahreszeit dazwischen, sie können euch dauerhaft begleiten. Ich hoffe, ihr liebt sie genauso wie ich."

Kollektion wurde in Europa gefertigt

Die in New York entworfene Kollektion wurde in Europa aus italienischen Stoffen genäht. Goot und Centenera beschreiben sie als "eine Sammlung zeitloser Basics, die man jeden Tag tragen kann". Weniger alltagstauglich sind die Preise, denn der HB Blazer schlägt mit rund €1.200 zu Buche. Oder soll es vielleicht doch lieber das Minikleid sein, das eine Schulter freilässt? Wer sich absolut nicht entscheiden kann, erwirbt die aus acht Kleidungsstücken bestehende Kapselkollektion von Hailey Bieber einfach als Komplettpaket.

