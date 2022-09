Allgemein | STAR NEWS

Hailey Bieber redet Klartext: Hat sie Selena Gomez den Freund ausgespannt?

DE Showbiz - Wenn die Geschichte von Hailey (25) und Justin Bieber (28) und Selena Gomez (30) eine Soap wäre, gäbe es sicher unendlich viel böses Blut — zumindest zwischen den beiden Frauen. Denn das Model soll der Sängerin einst ihren Freund ausgespannt haben, bevor sie ihn später heiratete.

Hassnachrichten für Hailey Bieber

Wir erinnern uns: Einst waren Selena und Justin das Showbiz-Traumpaar schlechthin, sorgten mit einer rund acht Jahre dauernden On/Off-Beziehung immer wieder für reichlich Schlagzeilen-Futter. Während einer Off-Zeit hatte Justin dann eine kurze Affäre mit Hailey, die er später wieder aufwärmte. Schließlich wurde mehr daraus, und nun sind die beiden schon seit fast vier Jahren verheiratet. Doch ebenso lange sieht sich Hailey Hassnachrichten von Selena-Gomez-Fans ausgesetzt, die der Meinung sind, dass das Model ihrem Idol den Freund ausgespannt hat. Nichts von alledem sei wahr, stellte die Beschuldigte jetzt klar.

Soll Selena Gomez mit ihren Fans reden?

Selbstverständlich habe sie seit Beginn ihrer Ehe mit Selena Gomez gesprochen, versicherte Hailey Bieber. Zwischen ihr und der Sängerin und Schauspielerin "gibt es keinerlei persönliches Drama". "Es ist alles Respekt und Liebe", so Hailey im Podcast 'Call Her Daddy' mit Alex Cooper. Sämtliche Parteien, die in die Geschichte verwickelt seien, wüssten genau, wie die Ereignisse wirklich abliefen, und das reiche ihr. Alle würden sich gegenseitig respektieren.

Alex wollte wissen, ob sie oder ihr Mann Selena jemals gebeten hätten, auf ihre Fans einzuwirken, doch Hailey winkte ab. "Selena weiß, das würde die Sache auch nicht besser machen", so das Model weiter, daher würde sie es auch gar nicht erwarten. "Sie schuldet mir nichts. Niemand schuldet niemandem etwas, abgesehen von Respekt. Ich respektiere sie wirklich sehr. Ich habe da keine Erwartungen. Wenn sie selbst glaubt, dass sie das machen muss, dann wäre das unglaublich, aber ich respektiere sie, es gibt kein Drama." Letztlich würden die Leute sowieso über sie, Selena Gomez und Justin Bieber denken, was sie wollen, glaubt Hailey Bieber.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com