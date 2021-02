Allgemein | STAR NEWS

Lachanfall beim Vorsprechen: Wie Tom Holland eine Rolle in ‘Star Wars’ durch die Lappen ging

DE Showbiz - Hätte er sich doch bloß ein wenig besser im Griff gehabt! Tom Holland (24) hat berichtet, dass er beinahe eine Rolle in 'Star Wars: Das Erwachen der Macht' ergattert hätte. Doch der Schauspieler ('Spider-Man: Far From Home') konnte beim Vorsprechen nicht aufhören zu lachen. Das kostete ihm schließlich den Job.

Bei der Drohne gab es kein Halten mehr

Tom sprach für die Rolle von Finn vor und hatte es bereits durch mehrere Auswahlrunden geschafft. Doch in Runde "vier oder fünf' vermasselte der Brite seine Vorstellung, als er an der Seite einer Frau spielen musste, die eine Drohne simulierte. "Ich hab also so Sachen gesagt wie 'Wir müssen zum Schiff zurück' und sie hat nur 'Bliiiep, bluuuup, bluuuup, bliieeep, bluuuup' geantwortet. Ich konnte einfach nicht aufhören zu lachen, ich fand das so witzig. Gleichzeitig fühlte ich mich auch schlecht dabei, denn sie war so bemüht, einen Droiden oder eine Drohne, oder wie man sie jetzt nennen will, überzeugend darzustellen."

Tom Holland ist ein guter Verlierer

Es versteht sich von selbst, dass Toms mangelnde Disziplin ihn den Job kostete, der stattdessen an seinen Landsmann John Boyega (28) ging und dessen Hollywood-Karriere startete. "Es war nicht mein bester Augenblick", gab Tom zu. Dass er mit Ablehnung, die sein Job nun mal mit sich bringt, heutzutage gut fertig wird, verdankt er in erster Linie seinem Vater, der ihm erklärte: 'Sohn, das ist Teil des Erfolgs. Wenn du jedes Mal gewinnst, würde Gewinnen ja wie Verlieren sein.'"

Nur wer gelegentlich auch mal verliere, würde die guten Momente so richtig zu schätzen wissen. Derer gab es nach der 'Star Wars'-Pleite noch reichlich für den jungen Schauspieler: Mittlerweile ist Tom Holland das Gesicht von Spider-Man.