Kylie Jenner: Baby Nr. 2 ist da!

DE Showbiz - Jubel bei Kylie Jenner (24) und Travis Scott (30). Am Sonntag (6. Februar) gaben die Unternehmerin und Reality-Queen ('Keeping Up With The Kardashians') und der Rapper ('Sicko Mode') die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes bekannt. Laut 'People' soll es sich um einen Jungen handeln, dies soll ein Sprecher der Eltern gegenüber dem Magazin bestätigt haben.

Schnapszahl-Geburtstag für den Neuankömmling

Die Stars hatten ein einfaches Schwarzweiß-Foto auf Instagram veröffentlicht, auf dem die Hand ihrer Tochter Stormi die eines Neugeborenen hält. Als Bildunterschrift gab es lediglich ein Datum: Der Familienzuwachs war am 2.2.2022 zur Welt gekommen — ein echtes Schnapszahl-Baby. Das war übrigens nur einen Tag nach Stormis viertem Geburtstag, die jetzt als große Schwester über ihren Bruder wacht. Die Kleine hatte schon bei der Verkündung der Schwangerschaft im September eine große Rolle gespielt. In dem Video, mit dem Kylie und Travis die Welt an ihrem Glück teilhaben ließen, küsste Stormi Mamas Bauch.

Glückwünsche für Kylie Jenner

Klar, dass auch Kylie Jenners Familie die Kommentarspalte umgehend mit unzähligen Glückwünschen stürmte. Ihre Schwestern Kim und Khloé Kardashian posteten blaue Herz-Emojis , während Kourtney schrieb: "Das Leben einer zweifachen Mutter." Mama Kris Jenner schwärmte: "Süßer Engel."

Zu Stormis Geburtstag, einen Tag vor der Geburt von dem noch namenlosen Baby, hatte Kylie noch ihrer Ältesten gratuliert und ein niedliches Foto geteilt, welches Stormi in inniger Umarmung mit ihren Eltern zeigte. "Herzlichen Glückwunsch an das Mädchen, welches meine ganze Welt veränderte", schrieb die Kosmetik-Milliardärin unter den Schnappschuss. Diese Welt wird mit der Ankunft eines weiteres Kindes wohl noch einmal anders aussehen. Herzlichen Glückwunsch an Travis Scott und Kylie Jenner!

Bild: Janet Mayer/Startraksphoto.com