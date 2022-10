Allgemein | STAR NEWS

Kurz nach dem ‚DSDS‘-Gewinn: Als Pietro Lombardi mit Geld nur so um sich warf

DE Deutsche Promis - Wer träumt nicht manchmal vom plötzlichen Reichtum? Davon, sich alles leisten zu können, was das Herz begehrt, ohne dabei auch den Cent achten zu müssen? Dieser Traum wurde für Pietro Lombardi (30) Wirklichkeit.

Alkohol für 50.000 Euro — "und ich hab die Fanta getrunken"

Der Sänger ('Phänomenal') gewann 2011 'Deutschland sucht den Superstar', und nach einer langen Durststrecke mit schlecht bezahlten Jobs war Geld anschließend einfach kein Thema mehr. In der Sendung 'Pietro Lombardi: Familie, Glaube, Liebe' auf RTL blickte der Musiker jetzt selbst ein wenig ungläubig auf die Zeit zurück. Seine Steuerberater hätten es ihm vorgerechnet. "Da habe ich's geschafft, eine Million Euro in neun Monaten auszugeben", erklärte der Star. "Ohne Immobilie, ohne Investition…ich hab…NICHTS…sinnvolles gehabt. Ich hab Urlaube spendiert…ich war so dumm. Ich war im Urlaub mit meinen Jungs, ich hab noch nie Alkohol getrunken….ich wollte cool sein und hab für 50.000 Euro für den ganzen Club Alkohol bestellt — und ich hab die Fanta getrunken."

Pietro Lombardi lernte, dass es Steuern gibt

Rückblickend versteht Pietro Lombardi diese Phase selbst nicht mehr. Dass er irgendwann auch mal Steuern zahlen müsste, sei ihm zunächst auch nicht bewusst gewesen, das sei ihm in der Schule nicht beigebracht worden. "Ich hab Geld verdient und ausgegeben. Am Ende des Jahres hab ich dann gemerkt, dass ich das falsch gemacht hab." Wirklich bereuen tut er die Zeit indes nicht. Er habe eine schöne Zeit gehabt, so Pietro.

Jetzt sind ihm andere Dinge wichtig. Seine Freundin Laura Maria Rypa ist mit seinem zweiten Kind schwanger. Die hatte vor Kurzem auf Instagram sogar eine Auszeit des Sängers angedeutet. "Wir hatten kurz darüber gesprochen und er wollte höchstwahrscheinlich ein Jahr Pause machen, um die Zeit voll und ganz zu genießen. Aber ich denke, das kann er besser erklären." Irgendwann muss Pietro Lombardi dann aber auch wieder Geld verdienen.

