Kuppel-TV: Sophia Thomalla moderiert ‘Are You The One?’

DE German Stars - Sophia Thomalla (31) sorgte mit ihrer eigenen Partnersuche oft genug für Schlagzeilen. Jetzt, wo sie mit Torwart Loris Karius (27) ihr Glück gefunden hat, begibt sich das Model gern in die Beobachterrolle und moderiert die zweite Staffel der Kuppel-Show 'Are You The One?', die demnächst auf Now TV zu sehen sein wird.

Sophia Thomalla schaut gern beim Flirten zu

Eine wesentliche Grundvoraussetzung für den Job bringt sie mit: „Paare beim Balzen beobachten und kommentieren – ich liebe es. Eine meiner leichtesten Übungen“, erklärte Sophia gegenüber 'Bild'. Und dass sie selbst für die Zuschauer auch ein erfreulicher Anblick ist, schadet vermutlich auch nicht.

Für die Sendung reist das Model mit jeweils zehn Single-Frauen und -Männern nach Griechenland und lässt sie munter flirten. Die Kandidaten wurden vorher von Experten so ausgewählt, dass sich zehn perfekte Paare ergeben – oder ergeben könnten. Denn ob sich im Laufe der Show die idealen Partner zusammenfinden oder ob manch einer sich falsch verliebt, dass ist genauso wenig vorherzusehen wie im wahren Leben.

Geburtstag ohne Loris, aber mit Ouzo

Sophia Thomalla freut sich auf den sonnigen Dreh. Auch, dass sie ihren Geburtstag nicht in Berlin mit ihrem Loris feiern kann, sondern allein, stört sie nicht: „Ich feiere am Set. Motto: Ich trinke Ouzo, was machst du so?“ lautet ihr Kommentar zum Solo-Geburtstag. Und sicher gibt es Schlimmeres, als im Herbst noch einmal auf die griechische Insel Paros zu entfliehen.