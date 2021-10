Allgemein | STAR NEWS

Kourtney Kardashian: Verlobung mit Travis Barker

DE Showbiz - Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (45) haben sich verlobt. Wie 'TMZ' berichtete, organisierte der Drummer der Band Blink-182 ('All The Small Things') einen romantischen Nachmittag am Strand im kalifornischen Montecito.

Eine Hecke aus Rosen von Travis Barker

Der Musiker machte der Reality-Queen dann seinen Antrag in einem Kreis unzähliger roter Rosen im Sand, die die beiden wie eine Hecke umschlossen, Wellenrauschen inklusive. Ein Insider berichtet gar, dass die Familien der beiden dem großen Moment in einem nahegelegenen Hotel zuschauten. Es wäre die erste Ehe für Kourtney, während ihr Verlobter bereits zwei Mal verheiratet war. Beide Stars haben Kinder aus früheren Beziehungen. Die ältere Schwester von Unternehmerin Kim Kardashian hat drei Kinder mit ihrem Ex Scott Disick: Mason (11), Penelope, (9) und Reign (6). Travis Barker hat zwei Kinder mit der ehemaligen Miss USA Shanna Moakler (46), mit der er von 2004 bis 2008 verheiratet war. Landon ist 18, Alabama 16.

Kourtney Kardashians ist Travis' Feld in der Brandung

Travis und Kourtney bekannten sich erstmals Anfang des Jahres zu ihrer Beziehung, dabei kennen sich beide schon seit vielen Jahren. Beide waren Nachbarn, als es so richtig funkte, und seiner Liebsten zuliebe überwand der Musiker sogar seine Angst vorm Fliegen. Er hatte 2008 nur knapp einen Flugzeugabsturz erlebt und war seitdem nicht mehr abgehoben — doch für ein romantisches Wochenende mit seiner Freundin stieg er im August wieder in ein Flugzeug.

"Mit ihr bin ich unbesiegbar", erzählte der Rockstar dem Magazin 'Nylon'. Sie habe ihm die Stärke gegeben, wieder zu fliegen und das Trauma hinter sich zu lassen. Wann Travis Barker und Kourtney Kardashian jetzt den nächsten Schritt wagen, ist noch nicht bekannt.

