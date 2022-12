Allgemein | STAR NEWS

Pikante Details: Khloé und Kourtney Kardashians Lügendetektor-Geständnisse

DE Showbiz - Wissen wir schon alles, was wir wissen müssen über Khloé (38) und Kourtney Kardashian (43)? Offenbar sind die Schwestern der Meinung, dass es noch Nachholbedarf gibt, denn am Donnerstag (15. Dezember) ein Video der beiden Reality-Stars, die an der Lügendetektor-Serie von 'Vanity Fair' teilgenommen hatten.

Was läuft zwischen Khloé Kardashian und Tristan Thompson?

Darin fragte Kourtney ihre jüngere Schwester eine Reihe pikanter Fragen. Ganz besonders interessierte es sie natürlich, ob Khloé immer noch mit ihrem On/Off-Partner, Ex-Verlobten und Vater ihrer beiden Kinder, Basketball-Star Tristan Thompson, schläft. Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. "Nein, mach ich nicht. Das mache ich wirklich nicht." Das Paar hatte sich getrennt, nachdem herauskam, dass die vierjährige True nicht Tristans einziges Kind war. Khloé sagte die Wahrheit: Der Lügendetektor stellte ihr ein makelloses Zeugnis aus. Doch es war nicht nur Khloé, die vor der Kamera auspackte.

Kourtney Kardashians Sex-Beichte

Auch Kourtney Kardashian plauderte in dem fast 14 Minuten langen Clip Intimes aus, vor allem über ihre Ehe mit Blink-182-Drummer Travis Barker (47), mit dem sie seit Anfang 2021 zusammen ist und den sie gut ein Jahr später heiratete. Um die Hochzeit rankten sich viele Legenden, denn die beiden hatten in kleinstem Kreis Ja gesagt. Khloé fragte daraufhin, ob Kourtney es nicht bereue, ihre Geschwister nicht eingeladen zu haben, doch die antwortete wahrheitsgemäß: "Nein, tu ich nicht." Zudem gestand Kourtney, dass sie Sex mit Travis in der Öffentlichkeit hatte — aber das wusste Khloé Kardashian ohnehin schon.

Bild: Dara Kushner/INFphoto.com