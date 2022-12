Allgemein | STAR NEWS

Kourtney Kardashian und Travis Barker: Mode-Power-Paar“ des Jahres

DE Showbiz - Reality-Star Kourtney Kardashian (43) und Rocker Travis Barker (47) können sich etwas darauf einbilden, dass sie ein Gespür dafür hatten, was modisch relevant ist. Lohn für diesen guten Riecher war nun die Auszeichnung zum "Mode-Power-Paar

"Aufgemotzte punkige Outfits"

Wie kommt man zu so einer Auszeichnung? Der Fashion Report von Lyst ist dafür zuständig und es geht hier gar nicht darum, ob es einer Jury gefällt, was die Promis tragen. Vielmehr schauten Expert*innen geschaut, wie 200 Millionen Verbrauer*innen sich beeinflussen ließen und vor allem, von wem. Und hier waren die beiden Amerikaner*innen ganz vorne dabei. "In dem Jahr, in dem sie ihren Anteil an Auftritten auf dem roten Teppich hatten, haben Kourtney Kardashian und Travis Barker ihren Paar-Stil geschärft und sind für ihre aufgemotzten, punkigen Ensembles bekannt geworden, in denen sie Marken wie Raf Simons, Maison Margiela und Olivier Theyskens vertreten haben", teilte ein Sprecher von Lyst mit.

Kourtney Kardashian und Travis Barker halfen Dolce & Gabbana

Und es war auch eine gute Idee der beiden, sich für ihre Hochzeit ganz in Dolce & Gabbana zu kleiden. Man braucht sich gar nicht zu wundern, warum das Paar sich dieses Jahr Italien für seine Hochzeit ausgesucht hatte. Klar war das romantisch, aber hier ist auch der Sitz von Dolce & Gabbana, die einen Einfluss auf das Outfit hatten - eine Win/Win-Situation. Das Hochzeitspaar brauchte sich keine Sorgen um das Geld für die Hochzeit zu machen, und das Modeunternehmen hatte dafür genügend Werbung. Das wurde ihnen jetzt bestätigt. "Die Veranstaltung, die von Dolce & Gabbana ausgerichtet wurde, generierte acht Millionen Aufrufe auf TikTok und die Suchanfragen nach der italienischen Marke stiegen in den Tagen nach der Zeremonie um 114 Prozent", heißt es in dem Bericht. Also alles richtig gemacht, Kourtney Kardashian und Travis Barker - und natürlich Dolce & Gabbana.

Bild: Abby Grant/Cover Images

