Allgemein | STAR NEWS

Kourtney Kardashian: Darum gibt es Tränen, wenn sie mit ihrem Mann auf Tour ist

DE Showbiz - Zehn Tage an der Seite eines Rockstars durch die Lande ziehen — das klingt eigentlich nicht schlecht. Kourtney Kardashian (44) begleitet ihren Mann Travis Barker (47) auch gern auf Tour. Wenn da bloß ihre Kinder nicht wären.

Längere Trennung

Die vermisst die Unternehmerin nämlich ganz gewaltig, wenn sie Travis' Band Blink-182 zujubelt. Die Band hatte im Oktober letztes Jahr eine Reunion-Tour angekündigt und ist seit Anfang Mai in den USA unterwegs. Da leistet Kourtney natürlich moralischen Beistand, doch es bedeutet auch eine längere Trennung von ihren Kids Reign (8), Penelope (10) und Mason (13). Die Kinder stammen aus ihrer früheren Beziehung mit TV-Persönlichkeit Scott Disick. Auf Instagram klagte die älteste Schwester im Kardashian-Jenner-Clan ihr Leid.

Kourtney Kardashian in Tränen

"Ich habe meine Babys seit 10 Tagen nicht gesehen, so lange war ich noch nie von ihnen getrennt", schrieb Kourtney Kardashian auf Social Media. "Ich habe die letzten zwei Tage geweint. Morgen kann ich sie endlich wieder drücken." Es ist aber gut möglich, dass sie bald schon wieder vorläufig getrennt werden. Es stehen bis Juli noch mehrere Konzerte von Blink-182 in den USA an. Im September geht es dann nach Europa, dann schaut die Band von Travis Barker auch in Deutschland vorbei, es stehen Gigs in Köln, Hamburg und Berlin an. Anfang 2024 geht es dann sogar nach Australien, Neuseeland und anschließend nach Südamerika. Ob Kourtney Kardashian da wohl auch mitreist?

Bild: John Nacion/startraksphoto.com/Cover Images