Kourtney Kardashian: ‘Keeping Up with the Kardashians wurde Gift für mich’

DE Showbiz - Kourtney Kardashian (41) wird künftig seltener in der Reality-TV-Show 'Keeping Up with the Kardashians' zu sehen sein, die sie und ihre Schwestern Kim und Khloé, ihre Mutter Kris und ihre Halbschwestern Kendall und Kylie Jenner weltberühmt machte. In einem Interview erklärte sie, warum sie sich nach 14 Jahren vor der Kamera leer fühlt und sie sich ihr Leben zurückerobern möchte.

Kourtney Kardashian klagt über vergiftete Serie

Ihren Rückzug deutete Kourtney schon länger an, aber sie widerspricht Gerüchten, dass sie einfach zu faul geworden sei, um an der Erfolgsserie mitzuwirken. "Ich nonstop seit 14 Jahren in der Show… Ich fühlte mich nicht erfüllt und es wurde eine vergiftete Umgebung für mich, darum kann sie nicht mehr so viel Raum in meinem Leben einnehmen", sagte Kourtney im Gespräch mit 'Vogue Arabia'. "Privatsphäre ist etwas, das ich zu schätzen gelernt habe, und es ist schwierig, private Momente mit einer Reality-Show in Einklang zu bringen. Leute nehmen fälschlicherweise an, dass ich nicht arbeiten will, aber das stimmt nicht. Ich folge meinem Glück und stecke meine Energie in das, was mich glücklich macht."

Mehr Zeit für die Kinder

Auch um den Schutz der Privatsphäre ihrer Kinder Mason, Penelope und Reign geht es Kourtney. Jetzt, wo sie nicht mehr so oft vor der Kamera steht, möchte sie ihnen mehr Aufmerksamkeit schenken. "Ich gebe mir größte Mühe, nicht mit dem Smartphone zu hantieren, wenn ich mit meinen Kids zusammen bin, sondern präsent zu sein bei dem, was wir tun, und Momente zu haben, in denen man einander in die Augen sieht und eine Verbindung hat", erklärte Kourtney. "Normalerweise machen wir für einen Tag am Wochenende keine Pläne, wir hängen zuhause ab in unseren Pyjamas oder Joggingklamotten. Wir schlafen aus. An solchen Tagen möchte ich keine Termine haben."

Solche Tage braucht wohl jeder, und Kourtney Kardashian wird die Zeit jenseits der Reality-Kameras sicher genießen.