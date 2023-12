Allgemein | STAR NEWS

Kostja Ullmann: Nach seiner Trennung half ihm eine Therapie

DE Deutsche Promis - Kostja Ullmann (39) ist in seinem Beruf oft umgeben von vielen Menschen. Der Schauspieler ('Paradise') genießt es deshalb umso mehr, sich von allen zu verabschieden und Zeit für sich zu haben.

“Wer bin ich, wie ticke ich und was will ich wirklich im Leben?"

So plant der Hamburger nun eine Reise durch Schweden und freut sich auf die Abgeschiedenheit. "Tagsüber gehe ich im Wald spazieren, abends lese ich ein Buch", erzählte der Star dem 'Stern' von seinen Urlaubsplänen und machte deutlich, wie isoliert er sein möchte. "Und mein Mobiltelefon nutze ich nur dann, wenn es wirklich nicht zu vermeiden ist." Der Frauenschwarm hat wenig Probleme allein zu sein, weiß aber auch, wie schwierig es sein kann. "Es ist nämlich gar nicht so einfach, sich selbst auszuhalten und kann eine Herausforderung darstellen, sich mit sich selbst zu konfrontieren. Sich selbst zu fragen: Wer bin ich, wie ticke ich und was will ich wirklich im Leben?" In solchen Momenten wäre es einfacher, sich von Handy oder Netflix ablenken zu lassen.

Kostja Ullmann geht regelmäßig zur Therapie

Seit seiner Trennung von Janin Ullmann musste sich der Fernsehstar erstmal sortieren. "Vor knapp sechs Jahren, als ich nach dem Ende meiner Ehe und zwölf Jahren Partnerschaft plötzlich alleine da stand und zunächst nicht wirklich wusste, wohin mit mir." Eine Therapie habe geholfen. "Danach fühle ich mich immer sehr erleichtert und innerlich aufgeräumt. Ich kann das deshalb jedem uneingeschränkt empfehlen", erzählte der Filmstar von seinen Therapiestunden. Und er kann sich auf seine Familie verlassen. "Meine Eltern, meine Schwester Shantia und ich waren sehr eng und vertraut miteinander. Das sind wir bis heute", beschrieb er vor einem Jahr in der 'Süddeutschen Zeitung' seine Familiensituation. "Geboren und aufgewachsen in Hamburg, hatte ich eine wohlbehütete, glückliche Kindheit. Streit oder große Dramen kannte ich nicht. Das ging sogar so weit, dass ich anfangs in meinen Rollen überhaupt nicht wusste, wie ich negative Gefühle ausdrücken sollte", bekannte Kostja Ullmann.

Bild: Annette Riedl/dpa