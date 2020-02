Allgemein | STAR NEWS

Königliches Blut: Paris Hilton ist mit der Queen verwandt

DE Showbiz - Paris Hilton (39) gehört seit Geburt zum Geldadel. Doch dass sie auch blaues Blut vorweisen kann, ist neu. Erstmals hat die Hotelerbin und DJane über bislang unbekannte Verbindungen ihrer Familie gesprochen — und Überraschendes enthüllt.

Paris Hilton, Marilyn Monroe, Queen Elizabeth

Im Interview mit 'Cosmopolitan' kam das It-Girl so richtig ins Plaudern. "Als ich ein Baby war, hat eine Wahrsagerin meiner Großmutter prophezeit, dass ich einst eine der berühmtesten und am meisten fotografierten Frauen der Welt sein würde", erinnerte sich Paris Hilton und fuhrt fort: "Andere Hellseher haben gesehen, dass ich mit Marilyn Monroe verwandt bin." Ihre Mutter wollte sich nicht nur auf Stimmen aus dem Jenseits verlassen oder habe einen DNA-Test organisiert: "Ich bin verwandt mit Marilyn Monroe und Queen Elizabeth." Bingo! Vielleicht kann Paris ja den Exil-Royals Harry und Meghan ein Zimmer in den Hilton-Hotels anbieten, schließlich bleibt es in der Familie. Dass dabei ein Platz in der britischen Thronfolge herausspringt, ist allerdings eher unwahrscheinlich.

Ein Vorbild für Influencer

Paris Hilton blickte im Interview auch auf ihre Vorreiterrolle als Influencerin zurück. "Ich war meiner Zeit voraus und habe diese vollkommen neue Art geschaffen, mein Leben zu leben und Geld zu verdienen. Jeder, der ein Telefon besitzt, kann sich eine eigene Marke aufbauen." Dass ihr berühmter Name ihr maßgeblich dabei geholfen hat, ließ die Erbin gekonnt unter den Tisch fallen. Dabei zollen andere ihr durchaus Tribut für das, was sie für die Influencer-Szene geleistet hat. Kim Kardashian zum Beispiel habe sich im Laufe ihrer Karriere stets an Paris orientiert: "Sie hat gesagt: 'Ich weiß wirklich alles zu schätzen, was ich von dir gelernt habe.'" Fehlt nur noch eine Einladung für Paris Hilton zum königlichen Dinner.