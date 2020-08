Allgemein | STAR NEWS

Königin der Herzen: Elizabeth Debicki wird zu Prinzessin Diana

DE Showbiz - Elizabeth Debicki (29) hat die bislang größte und wichtigste Rolle in ihrer Karriere als Schauspielerin ergattert. Aufmerksame Fernsehzuschauer kennen das Model noch als Femme Fatale in 'The Night Manager', der Mini-Serie, in der sie Tom Hiddleston (39) den Kopf verdrehte.

Elizabeth Debicki folgt auf Emma Corrin

Seitdem ist sie in zahlreichen Filmen, wie Steve McQueens 'Widows', aufgetreten. Ein besonderer Coup ist nun Netflix gelungen, welches die schöne Blondine als Prinzessin Diana für Staffel fünf und sechs von 'The Crown' besetzt hat. In der vierten Staffel wurde die junge Diana Spencer noch von Emma Corrin gespielt, die Diana in ihren frühen Jahren darstellte, während des zarten Aufblühens ihrer Romanze mit Prinz Charles. Diese Rolle wird nun aber Elizabeth übernehmen, wie die Produzenten in einem Statement bekannt gaben.

Starke Besetzung

Für die gebürtige Australierin, die in Paris geboren wurde, ist es eine Ehre, das Angebot anzunehmen, wie sie erklärte: "Prinzessin Dianas Geist, ihre Worte und ihr Handeln, leben in den Herzen von so vielen von uns. Es ist ein wahrhaftiges Privileg und eine Ehre, Teil dieser brillanten Serie werden zu dürfen, die ich schon von der ersten Folge an gebannt verfolge." Neben Elizabeth Debicki werden Imelda Staunton und Jonathan Pryce als Queen Elizabeth und Prinz Philip zu sehen sein, sowie Lesley Manville als Prinzessin Margaret.