Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in ‘The Crown’: „Ehrfürchtiger Moment“ im Badeanzug

DE Showbiz - Elisabeth Debicki (33) gibt wieder Prinzessin Diana (†36) in der Serie 'The Crown'. In der letzten Staffel der Erfolgsserie geht es auch um die Tage vor dem tragischen Unfall der Adeligen und ihre Bilder, die uns in Erinnerung blieben.

Ein Foto, das Geschichte schrieb

Eines ist das Foto, welches die Mutter von Prinz William und Prinz Harry auf der Yacht ihres Freundes Dodi Al-Fayed im italienischen Portofino zeigt. Sie sitzt dort auf einem Sprungbrett und trägt einen Badeanzug, der am Rücken tief ausgeschnitten ist. Die Darstellerin war sich der legendären Szene sehr bewusst. "Dieser Badeanzug und die Nachstellung dieses Moments hatten einfach etwas Ehrfürchtiges an sich", erzählte die Australierin in einem Promotion-Interview zur Serie."Es war sehr wichtig, es richtig zu machen." Das Team hätte es genauso gut machen wollen, wie bei der Szene, in der sich Diana 1984 in einem engen schwarzen Seidenkleid präsentierte. Damals hatte ihr Noch-Ehemann Prinz Charles (74) gerade den Ehebruch mit Camilla gestanden. Die Presse bezeichnete die von Christina Stambolian entworfene Robe als Dianas "Rache-Kleid".

Elizabeth Debicki bekam ein Gefühl für Prinzessin Diana

Elizabeth Debicki verriet, wie die Kostüme ihr dabei helfen, sich in die verstorbene Royal hineinzufühlen. Und die Szene auf der Yacht erinnerte sie an den Moment, als sie in dem Kleid aus dem Auto ausstieg: "In gewisser Weise erinnerte es mich ein wenig daran, als wir das Rache-Kleid drehten - es ist so nah wie möglich an der Realität." Schon damals hatte ihr das Kostüm Inspiration gegeben und bei dem Badeanzug auf den Sprungbrett wäre es ähnlich gewesen. "Als Schauspielerin kann ich mich in diesen Raum begeben und entdecken, was in diesem Moment emotional ist. Bei dem Rache-Kleid wusste ich es nicht wirklich, bis ich aus dem Auto stieg. In diesem Moment wusste ich es nicht wirklich, bis ich dasaß, mit dem Meer unter mir." Fans können sich bald ein Bild davon machen, wie gut es Elizabeth Debicki hinbekommen hat, denn 'The Crown' kehrt am 16. November zu Netflix zurück.

Bild: FAYES VISION/startraksphoto.com/Cover Images