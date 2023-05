Allgemein | STAR NEWS

Knutschfoto: Lily-Rose Depp macht Beziehung mit 070 Shake offiziell

DE Showbiz - Schauspielerin Lily-Rose Depp (23) ist total verknallt in die Rapperin 070 Shake (25), die mit bürgerlichem Namen Danielle Balbuena heißt. Dass die beiden womöglich ein Paar sind, darüber wurde schon seit Monaten gemunkelt.

“4 Monate mit meinem Schwarm”

Die Tochter von Johnny Depp hält ihr Privatleben normalerweise bedeckt, aber jetzt lief ihr Herz wohl derart über, dass sie es mit einem Foto zeigen musst, das sie küssend mit ihrer Liebsten zeigte. "4 Monate mit meinem Schwarm", schrieb sie darunter. Schon im März sah man die beiden bei einer Veranstaltung der Pariser Modewoche, aber damals gab es noch keine Bestätigung. Die Darstellerin war von 2018 bis 2020 mit Mädchenschwarm Thimotée Chalamet liiert und im August 2021 wurde sie von Fotograf*innen erwischt, wie sie Austin Butler knutschte. Und nun hat 070 Shake, die ebenfalls Instagram nutzte, um ein gemeinsames Foto der beiden zu posten, ihr Herz erobert.

Lily-Rose Depp wurde auf Privatsphäre gedrillt

Mit dem Foto hat Lily-Rose Depp ihre Taktik geändert, denn eigentlich hat sie Privatsphäre schon mit der Muttermilch aufgesogen. Mama Vanessa Paradis und Papa Johnny Depp machten klar, dass die Außenwelt nicht viel vom Familienleben mitkriegen sollten. Während eines Auftritts in der 'The Drew Barrymore Show' im Jahr 2021 erzählte die Promitochter, wie sie aufgewachsen ist. "Der Wert der Privatsphäre ist etwas, das mir von klein auf beigebracht wurde" betonte sie. "Wenn du in einer Familie wie der meinen aufwächst, lernst du, wie wichtig Privatsphäre ist und wie wichtig es ist, Dinge für sich selbst zu behalten. Und das ist etwas, das ich für meine eigene Karriere mitgenommen habe und das mir wirklich wichtig ist." 070 Shake zuliebe hat Lily-Rose Depp jetzt mit dieser Tradition gebrochen.

Bild: Famous/ACE/INSTARimages.com