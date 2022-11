Allgemein | STAR NEWS

Johnny Depps Tochter Lily-Rose: „Ich wusste, meine Kindheit war speziell“

DE Showbiz - Immer wieder muss sich der Nachwuchs berühmter Eltern fragen lassen, wie es denn ist, wenn man unter der Obhut von Superstars aufwächst. Ein Gefühl, welches auch Lily-Rose Depp (23) nur zu gut kennt.

Papa Johnny Depp, Mama Vanessa Paradis

Die Schauspielerin ('The King') stammt aus der Beziehung von Hollywood-Superstar Johnny Depp (59, 'Fluch der Karibik') mit der französischen Sängerin Vanessa Paradis (49, 'Joe Le Taxi'). Im Gespräch mit 'Elle' verriet Lily-Rose, dass ihre Eltern stets bemüht waren, sie und ihren Bruder Jack vom Starrummel fernzuhalten. "Sie haben uns so gut es ging beschützt", so die Darstellerin. Doch allen Bemühungen von Mama und Papa zum Trotz spürten die beiden schon früh, dass sich ihre Kindheit nicht mit der anderen Kids vergleichen ließ.

Lily-Rose Depp wurde zur Pendlerin zwischen den Kontinenten

"Ich weiß, dass meine Kindheit nicht so aussah wie die Kindheit aller anderen", so Lily-Rose Depp. Sie gibt zu: "So ist schon etwas ganz außergewöhnliches, mit dem man fertigwerden muss, aber es ist nun mal das einzige, was ich kenne." Ihre Eltern trennten sich schließlich nach 14 Jahren Beziehung, teilten sich aber das Sorgerecht. Fortan führte Lily-Rose ein Leben zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten.

Über ihren Vater, der in den letzten Jahren vor allem durch den dreckigen Scheidungskrieg mit seiner Ex-Frau Amber Heard in die Schlagzeilen geraten war, verlor die Darstellerin nur wenige Worte und sprach auch nicht über die Skandal-Scheidung. Das Leben ihrer Mutter Vanessa Paradis habe sie jedoch inspiriert. "Es war einfach toll für meinen Bruder und mich, meine Mutter als so tröstend und liebevoll wahrzunehmen, während sie gleichzeitig selbst ein reiches, volles Leben führte", schwärmte Lily-Rose Depp.

Bild: GRAHAM WHITBY BOOT/startraksphot