Kit Harington: Mit Ed Sheeran zum Traumhaus

Kit Harington (32) und Rose Leslie (31) haben endlich eine Bleibe gefunden.

Das Schauspieler-Traumpaar, bei dem die Liebe vor der Kamera in 'Game of Thrones' auch aufs Private umgesprungen war, hatte sich im vergangenen Jahr mit großem Pomp in Schottland das Jawort gegeben. Die gesamte Crew des Fantasy-Spektakels war zugegen gewesen, als Rose Leslie und Kit Harington den Bund fürs Leben eingingen. Nach ihrer Hochzeit verbrachten die beiden frisch Vermählten lange Zeit damit, ein geeignetes Haus zu finden, in dem sie sich von den Strapazen der Dreharbeiten erholen konnten. Fündig wurde das Paar schließlich in der Grafschaft Suffolk an der Ostküste Englands.

Doch das war kein Zufall, wie Kit Harington jetzt der 'BBC' verriet, sondern vielmehr das Ergebnis eines heißen Tipps, den er und Rose Leslie von einem anderen Promi erhielten, nachdem sie lange vergeblich nach ihrem Traumhaus gesucht hatten. Sänger Ed Sheeran (27, 'Perfect'), der selbst in Suffolk wohnt, hatte sich eingemischt. "Ed meinte 'Warum schaut ihr nicht mal in meiner Grafschaft?'" Es ist also ihm zu verdanken, dass die beiden in dem als East Anglia bekannten Landesteil ihre Wurzeln schlagen wollen. Obwohl Kit Harington versichert, dass Suffolk ihm und seiner Frau "sehr viel bedeutet", haben er und Rose Leslie bislang noch nicht viel Gelegenheit gehabt, die Grafschaft zu erkunden. Vielleicht nimmt Ed Sheeran die beiden ja mit auf Entdeckungsreise.

