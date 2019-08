Allgemein | STAR NEWS

Kit Harington ist enttäuscht vom ‘Game of Thrones‘-Ende

DE Showbiz - Acht Staffeln lang kämpfte Kit Harington (32) in der Fantasyserie 'Game of Thrones' als Jon Snow gegen die dunklen Machenschaften des Nachtkönigs. Doch am Ende fiel nicht ihm, sondern seiner Serienkollegin Maisie Williams (22) die Aufgabe zu, den düsteren Bösewicht zu töten. Kein Wunder, dass der britische Schauspieler mit seiner Enttäuschung über diese unvorhergesehene Wende der Ereignisse zu kämpfen hatte.

Keine Befriedigung

Der Frauenschwarm gesteht, dass er sich eigentlich sicher war, seinen Erzfeind am Ende selbst vernichten zu können. "Ich war angefressen, weil ich den Nachtkönig töten wollte", erzählt er im Gespräch mit 'The Hollywood Reporter'. Damit spreche er vielen Fans aus dem Herzen: "Ich denke, ich fühle mich wie jeder andere, da lange Zeit alles darauf hinauslief, und dann konnte ich es nicht tun." Gleichzeitig versichert Kit, sich für seinen Co-Star zu freuen: "Es war ein wirklich toller Twist, der Maisies Reise auf eine wunderschöne Weise beendet hat. Im Laufe der Staffeln haben wir gesehen, wie sie diese Fähigkeiten entwickelt, um diese abgebrühte Meuchlerin zu werden, und sie benutzt sie alle, um unseren Haupt-Bösewicht zu töten."

Die nächste böse Überraschung für Kit Harington

Dass er stattdessen seiner Liebhaberin Daenerys Targaryen einen Dolch in die Brust stechen würde, hätte sich Kit nicht im Traum vorstellen können. An den Moment der Offenbarung kann er sich nur zu gut erinnern. "Mein Mund stand offen und ich blickte rüber zu Emilia [Clarke], die langsam nickte, als ich sagte 'Nein, nein, nein!'", berichtet der Darsteller. Die schockierende Wendung erwischte ihn völlig kalt: "Ich war komplett davon überrascht, auch wenn man den Pfad, der dorthin führt, während der Staffel verfolgen kann." In die TV-Geschichte ist 'Game of Thrones' dank dieses herzzerreißenden Moments auf jeden Fall eingegangen.

