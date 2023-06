Allgemein | STAR NEWS

Kim Cattralls Cameo in ‚And Just Like That…‘: Das waren ihre Bedingungen

DE Showbiz - Nach der ersten Staffel von 'And Just Like That…' waren sich alle einig, dass die Abwesenheit von Kim Cattrall (66) ein echter Verlust war. Für viele war ihre Serienfigur Samantha Jones der wahre Star der Original-Serie 'Sex And The City'.

Kritik am Drehbuch

Der Reboot musste zunächst ohne die Schauspielerin auskommen, auch wenn ihre Figur mittels Textnachrichten weiterhin Präsenz zeigte. Eine angebliche Fehde mit ihrer Kollegin Sarah Jessica Parker (58), die wohl bereits während der Dreharbeiten zu den 'Sex And The City'-Filmen ihren Anfang genommen hatte, ließ Kim Abstand von ihrer Paraderolle nehmen. Im dritten 'SATC'-Film war sie bereits nicht mehr dabei, nachdem sie das Drehbuch kritisiert hatte. Nach dem Erfolg des Reboots und der Beteuerungen der Fans, dass sie das fehlende Puzzlestück sein würde, ließ sich die gebürtige Britin für die zweite Staffel zu einem Cameo überreden, den sie allerdings ohne ihre Mitstreiterinnen drehte.

Kim Cattrall wurde kreativ

Jetzt sprach Kim Cattrall mit 'The View' erstmals über die Bedingungen, die sie für ihre — wenn auch kurze — Rückkehr stellte. "Es war sehr interessant, einen Anruf (der Produktionsfirma) HBO zu bekommen, in dem es hieß: 'Was können wir machen?' und ich sagte: 'Hmm…lasst mich kreativ werden'." Schließlich machte sie zur Bedingung, dass 'Sex And The City'-Kostümdesignerin Patricia Field sie für die Szene stylen würde.

Die Schauspielerin erwähnte auch, dass sie mittlerweile wählerisch geworden sei, was ihre Rollen angeht. Sie sei an einem Punkt in ihrem Leben angekommen, an dem es ihr wichtig sei, dass sich die Rolle gut anfühlt. "Ich habe über die Jahre gelernt, einen Schritt zurückzugehen und mich zu fragen: 'Ist das wirklich richtig?'" erklärte Kim Cattrall.

Bild: Darla Khazei/INSTARimages