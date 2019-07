Allgemein | STAR NEWS

Kim Cattrall: So leidet sie unter dem Selbstmord ihres Bruders

Im Februar dieses Jahres änderte sich das Leben von Kim Cattrall (62) für immer. Ihr jüngerer Bruder Chris verschwand spurlos, tagelang wurde nach dem 55-Jährigen gesucht. Schließlich wurde er tot aufgefunden.

"Ich werde nie wieder so sein wie zuvor"

Lange Zeit hatte die Schauspielerin, die TV-Zuschauern vor allem als männermordende Samantha aus 'Sex and The City' ein Begriff ist, sich nicht direkt zu der Vermutung geäußert, Chris habe Selbstmord begangen.

Doch in einem Interview mit der britischen 'Daily Mail' spricht der Star jetzt erstmals über die schwerste Zeit seines Lebens. "Da ist ein ganzer Brunnen von Traurigkeit in mir", erklärt die gebürtige Britin. Sie sei nicht mehr Dieselbe, die der Reporter beim letzten Zusammentreffen interviewt habe. "Ich bin ein anderer Mensch und werde nie wieder so sein wie zuvor."

Kim Cattrall machte sich Vorwürfe

Mit ihrem Bruder Chris verband Kim Cattrall eine enge Freundschaft, die beiden traten sogar gemeinsam auf dem roten Teppich auf. Doch es ging ihm nicht gut.

"Er litt an Depressionen und manchmal ist es unmöglich, diese zu erkennen", sagte die Blondine.

Die Familie sei weitgehend ahnungslos gewesen, denn nicht immer entsprechen die Symptome dem, was man gemeinhin erwartet. "Wenn man jemanden durch Selbstmord verliert, stellt man sich immer die Frage 'Wenn ich doch nur dies und jenes getan hätte…' und man quält sich damit."

Es sei schwer, über Selbstmord zu reden, die Gesellschaft würde Trauer umso schwerer machen. Doch seit bekannt wurde, was wirklich geschah, hätten viele Menschen ihre Geschichten mit ihr geteilt. Ein kleiner Trost für Kim Cattrall?

