Khloé Kardashian: Kanye For President!

Khloé Kardashian (34) sorgt mit einem modischen Statement für Aufregung.

Die Familie hält zusammen und unterstützt sich gegenseitig – egal wie absurd die Ideen auch sein mögen. Dieses Credo gilt offensichtlich auch beim Kardashian-Klan. Denn Khloé hat nun öffentlich ihren Support für Rapper Kanye West (41, 'Gold Digger') kundgetan, den Mann ihrer Schwester Kim Kardashian (38). Dabei unterstützt der TV-Star den Musiker ausgerechnet in seinem zugegebenermaßen absurdesten Vorhaben: Kanyes Präsidentschaftskandidatur.

Zu Erinnerung: Der 41-Jährige verkündete in einem gewohnten Rausch des Größenwahns letztes Jahr auf Twitter, der nächste US-amerikanische Präsident werden zu wollen. Wer hofft, es habe sich dabei lediglich um einen reinen PR-Gag gehandelt, muss nun ganz stark sein. Denn in der Show 'Saturday Night Live' präsentierte Kanye sogar seinen Wahlspruch, der 'I-Can', beziehungsweise 'Amer-I-Can' lauten wird – die Pläne scheinen also ernst zu sein. Außerdem besuchte der Hip Hop Star den aktuellen Präsidenten Donald Trump (72) mehrfach im Weißen Haus, um über politische Themen zu diskutieren.

Doch wer würde Kanye wählen? Die Stimmen von Khloé, Kim und dem Rest der riesigen Kardashian-Jenner Großfamilie dürften ihm wohl schon mal sicher sein. 'TMZ' veröffentlichte nun Fotos, auf denen Khloé eine Kappe trägt, auf der 'Kanye for president' steht.

Die USA sind ja bekanntlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

