Khloé Kardashian packt aus: „Wer hat schon Zeit für einen Mann?“

DE Showbiz - Vor wenigen Wochen unterzog sich Khloé Kardashian (38) einem Lügendetektor-Tests — dabei stellte sie sich den bohrenden Fragen ihrer Schwester Kourtney (43) und versicherte, dass sie nicht mehr mit ihrem Ex und dem Vater ihrer Kinder, Tristan Thompson, zusammen ist.

Fragestunde auf Twitter

Doch wer lässt denn heutzutage das Herz der Unternehmerin höher schlagen? Das war eine der ersten Fragen, die die Fans ihr stellten, als sie sich am Sonntagabend (5. Februar) auf Twitter zurückmeldete. "Ich habe euch vermisst", schrieb die zweifache Mutter an ihre 30 Millionen Follower gerichtet. "Es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit durch Abwesenheit glänzte. Das Leben machte eben das, was das Leben mit einem macht…Ich wollte nur Hallo sagen." Sofort fragte jemand: "Wer ist denn im Moment dein Mann? Du weißt schon, dass ich es herausfinden werde. Und er sollte (dich) auf jeden Fall gut behandeln, sonst…"

Khloé Kardashian gibt sich geheimnisvoll

In der Vergangenheit hatte Khloé Kardashian nicht gerade ein glückliches Händchen. Zwar hat sie mit ihrem On/Off-Freund Tristan Thompson zwei Kinder, doch mit der Treue nahm der Basketballstar es nie sonderlich genau, betrog sie sogar, als sie hochschwanger war. Die kleine Schwester von Kim Kardashian beantwortete die Frage dann auch mit einer Gegenfrage: "Wer hat schon Zeit für einen Mann LOL? Ich habe ein sechs Monate altes Baby und True und ich sind voneinander abhängig, ha! Ich liebe es insgeheim…Es gibt keinen Mann im Moment." Sie würde aber eine neue Liebe in ihre Gebete einschließen, versicherte Khloé Kardashian ihren besorgten Fans.

Bild: Darla Khazei/INSTARimages.com/Cover Images