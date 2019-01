Allgemein | STAR NEWS

Kevin Hart: Er verteidigt sich online

Kevin Hart (39) findet ehrliche Worte auf Social Media.

Derzeit tobt ein Shitstorm um den US-amerikanischen Schauspieler, der das zunächst angenommene Angebot, die Oscars 2019 zu moderieren, im Dezember 2018 abgesagt hatte. Grund für den Rückzieher waren schwulenfeindliche Witze und Tweets des Komödianten aus den Jahren 2009 und 2011, die öffentlich für Negativ-Schlagzeilen gesorgt hatten.

Noch am Freitag [4. Januar] setzte sich die lesbische TV-Moderatorin Ellen DeGeneres in ihrer gleichnamigen Sendung für den Spaßvogel ein. Während der Show, in der Kevin zu Gast war, kam die Fernseh-Ikone noch einmal auf den vergangenen Fauxpas von Hart zu sprechen. Dabei offenbarte sie Kevin, dass sie mit den Oscar-Chefs gesprochen habe und fragte ihn, ob er bereit sei, doch noch den ehrwürdigen Job zu übernehmen. Kevin versprach, darüber nachzudenken.

Jetzt hat sich der Geläuterte noch einmal zu Wort gemeldet und richtete sich via Social Media an alle, die ihm bis dato nicht verzeihen konnten und betonte die Wichtigkeit aus vergangenen Fehlern zu lernen und daran zu wachsen: "Basketballspieler sind nicht gut, bis sie lernen, wie man ein Spiel richtig spielt. Nachrichtensprecher oder Fernsehjournalisten beginnen nicht an der Spitze, auch sie müssen lernen und herauszufinden, wie man gut ist im Job."

Laut eines Berichts in 'Variety' sind die Academy-Chefs offenbar tatsächlich dazu bereit, dem US-Star den Moderationsjob bei den Oscars 2019 doch noch zu überlassen. Allerdings müsse Kevin Hart vorab ein bedeutungsvolles Gespräch über seine damaligen homophoben Tweets führen. Trotz der Nachsichtigkeit, die Kevin zuteil wurde, hat dieser den Deal erneut abgelehnt, wie eine Quelle gegenüber 'Deadline' erklärt. Kevin Hart sei angeblich der Meinung, dass er eine zu große Ablenkung als Oscar-Host sei. Die Oscars 2019 werden am 25. Februar in Los Angeles verliehen.

© Cover Media