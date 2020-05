Allgemein | STAR NEWS

Kevin Hart: Was für eine Nervensäge!

DE Showbiz - Eine wertvolle Erkenntnis hat uns der fast weltweite Lockdown gebracht: Auch in den luxuriösesten Wohnverhältnissen haben die Menschen irgendwann das Bedürfnis, einander aus dem Weg zu gehen. Die Frau von Comedian und Schauspieler Kevin Hart (40, 'Jumanji: The Next Level') kann ein Lied davon singen.

Ehrliche Worte mit Ellen DeGeneres

Eniko Parrish (35) hat es nicht leicht, denn sie ist zurzeit mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind schwanger. Langsam fällt ihr sowie ihrem Sohn Kenzo (2) und Kevin Harts Kindern aus erster Ehe, Heaven (15) und Hendrix (12), die Decke auf den Kopf. Grund ist der Familienvater, der scheinbar allen im Haus auf die Nerven geht. Das gestand Kevin am Montag (25. Mai) in einem Interview mit Talk-Ikone Ellen DeGeneres.

Kevin Hart mag nicht chillen

"Sie geht mir zwar nicht auf die Nerven, aber sie sagt, dass ich es tue", verriet Kevin Hart. Der Star fügte hinzu: "Und ganz ehrlich, ich will es auch gar nicht bestreiten. Ich bin angeblich eine Nervensäge." Es sei vor allem sein Tatendrang, mit dem der Schauspieler pausenlos bei seinen Familienmitgliedern aneckt. "Sie reden die ganze Zeit über nichts anderes, dass ich immer da bin … und sie beschweren sich, 'Dad, du willst immer was machen, Chill doch einfach mal."

Da prallen offensichtlich Welten aufeinander, denn Kevins Vorstellung vom Chillen besteht darin, so viel wie möglich zu machen. Dennoch hat die Zwangspause auch ihr Gutes, wie der 'Jumanji'-Darsteller findet, denn er hat viel Zeit, sich mit Eniko auf die Geburt ihres Kindes vorzubereiten. "Es ist das erste Mal, dass ich eine Schwangerschaft so direkt miterlebe. Es war eine Wohltat", freute sich Kevin Hart.