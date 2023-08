Allgemein | STAR NEWS

Keine Spur von großer Tour: Michael Wendlers erster Live-Termin steht — und Fans können die Ticketpreise und Location kaum glauben

DE Deutsche Promis - chon seit langem spricht Michael Wendler (51) auf Social Media von einer großen Tour, mit der er im kommenden Jahr sein Live-Comeback feiern will. Doch auf konkrete Termine in Deutschland warten Fans seit Monaten vergeblich. Nachdem ein Schlagerfestival auf Kreta wegen der Teilnahme des umstrittenen Sängers ('Egal') sogar ganz abgesagt wurde, soll es jetzt ein Auftritt in einem deutschen Nachbarland richten.

Veranstalter ist kein Unbekannter

Im Club Strickers Freiheit im schweizerischen Zürich will der Schlagerstar Anfang Mai 2024 den Startschuss zu seiner Tour geben. Nach wie vor ist der Termin jedoch der einzige, der feststeht. "Daniel Stricker, ein angesehener Video-Journalist und Gründer von StrickerTV, hat Michael Wendler persönlich eingeladen, die Bühne zu betreten und die Menge zu begeistern", heißt es in der Pressemeldung. Doch Stricker ist kein Unbekannter und scheint mit Wendlers Verschwörungstheorien rund um Corona und den Staat nicht nur keine Probleme zu haben, sondern seine Meinung sogar aktiv zu teilen. Doch abgesehen von der Location und dem Veranstalter stößt den Fans noch etwas anderes sauer auf.

Michael Wendler nur für gut betuchte Fans?

Denn wer Michael Wendler in der Schweiz sehen will, muss tief in die Tasche greifen: Für einen Stehplatz werden umgerechnet rund 72 Euro fällig, wer sitzen will, ist mit etwas mehr als 100 Euro dabei — dafür gibt es aber einen Prosecco draufzu. Fanfreundlich sieht anders aus, und auf Facebook wehte dem Musiker der Wind dann auch ordentlich ins Gesicht. "Ne echte Enttäuschung für deine treuen Fans", hieß es da etwa. Sie habe ihn seit Jahren immer wieder unterstützt und verteidigt, schreibt eine andere Nutzerin, doch von ihm komme einfach nichts zurück. Immer wieder dieselbe Frage: "Warum denn nicht in Deutschland, Herr Wendler? Schließlich kommen Sie ja von hier."

Einige spekulieren bereits über die Gründe, warum der Wendler um seine Heimat nach wie vor einen großen Bogen macht. "Hängt an den Gerüchten doch was dran, dass er nicht so einfach nach Deutschland kann?" Immerhin antwortete der Star auf diese Frage direkt: “Ich kann nach Deutschland, aber ich will nicht kommen, bevor diese Regierung weg ist…" Ein Hinweis darauf, dass wir mit Konzertterminen von Michael Wendler in Deutschland erst einmal nicht rechnen können?

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images