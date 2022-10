Allgemein | STAR NEWS

Keine Ruhe: Anne Wünsche gibt ehrliches Baby-Update

DE Deutsche Promis - Ruhig geht es zurzeit wahrlich nicht zu im Haushalt von Anne Wünsche (31). Am 1. Juli hatte die influencerin und Schauspielerin ('Berlin – Tag und Nacht') einen gesunden Sohn zur Welt gebracht, und der kleine Sávio macht sich rund um die Uhr bemerkbar.

Alle wollen Mama

Viel Zeit für ein ruhiges Nickerchen auf dem Sofa bleibt dem Star zurzeit wahrlich nicht, denn der Neuzugang ist stimmlich schon gut dabei. Er brülle so laut, dass man denken könnte, ihm werde ein Bein abgerissen, seufzte Anne in ihrer Instagram Story. Ist Sávio erst einmal in Fahrt, lässt er sich auch nicht mehr bremsen oder mit einem Fläschchen bestechen. "Nichts hilft, nichts hilft", so die geräderte Mama, die immer wieder mit Fotos einen ehrlichen Einblick in ihr Familienleben gibt — auf denen sind in letzter Zeit verdächtig oft tiefe Augenringe zu sehen. Kein Wunder, denn auch Sávios Schwestern Miley und Juna wollen Zuwendung von Mama.

Anne Wünsche behält ihren Humor

Immerhin hat Anne Wünsche ihren Humor nicht verloren, teilte ein Bild, auf dem sie in schlafloser Trance ins Leere blickte, mit der Bitte, es zu kommentieren. Und ihre 1,1 Millionen Follower lieferten lustige Sprüche wie "Schaff dir Kinder an, haben sie gesagt! Das wird lustig, haben sie gesagt…" Dabei geht es bei ihr nicht erst rund, seit ihr Sohn auf der Welt ist. Schon vor der Geburt verlief ihr Leben holprig: In ihrer Wohnung brannte es, ihr geliebter Hund starb und dann gab es auch noch Ärger mit ihrem Freund Karim, um nur einige Herausforderungen zu nennen.

Am Dienstagabend (18. Oktober) hatte Anne aber endlich mal Zeit, sich wieder um sich zu kümmern. Da besuchte sie ein Konzert von Fabian Wegerer, stellte sich anschließend sogar brav für ein Selfie mit dem Musiker an. Ob Anne Wünsche am nächsten Morgen wohl ausschlafen konnte?

Bild: picture alliance / E54 | Detlef Zmeck