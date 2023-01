Allgemein | STAR NEWS

Gleich zu Jahresbeginn: Soap-Sensation um Susan Sideropoulos

DE Deutsche Promis - Das Soap-Jahr beginnt mit einem gigantischen Paukenschlag: Mit Susan Sideropoulos (42) feiert eine der beliebtesten 'GZSZ'-Darstellerinnen ihr großes Serien-Comeback. Das Beste: Die Fans müssen gar nicht mehr lange warten, denn schon in zwei Wochen wirbelt die Schauspielerin wieder über die Bildschirme.

Wer sich mit seiner Kollegin freut

Dabei war sie als Verena Koch im August 2011 doch einen dramatischen Serientod gestorben. Die Darstellerin wird natürlich nicht als ihr eigener Geist einsteigen, sondern als neue Figur Sarah Elsässer, die Verena so täuschend ähnelt — sie ist Fans bereits aus dem Spin-Off 'Leon' bekannt. Ihr Serienpartner Daniel Fehlow (47) ist restlos begeistert. "Über das GZSZ-Spin-off 'Leon' ist es der Redaktion von RTL und der Produktion UFA Serial Drama inhaltlich schlüssig geglückt, Susan als Sarah in die 'GZSZ'-Welt zurückzuholen", schwärmte er im Statement des Senders. Damit ist dem Produktionsteam der Kult-Soap in der Tat ein echter Coup gelungen, denn die Folgen, in denen Susan zu sehen ist, wurden unter strikter Geheimhaltung schon im November abgedreht.

Tränen bei Susan Sideropoulos

Susan Sideropoulos selbst ist auch ganz aus dem Häuschen, denn die Idee, den Star zurückzubringen, gibt es schon länger: "Ich wurde immer wieder und über zehn Jahre lang gefragt, ob ich mir ein GZSZ-Comeback vorstellen könne. Meine Antwort war stets: Ja, wenn es inhaltlich passt und es sich für mich gut anfühlt." Jetzt ist es soweit. Die Schauspielerin gestand, dass sie bei ihrer Rückkehr an den Set so überwältigt war, dass sie erst einmal geweint habe. "Ich habe mich so gefreut, als mir gesagt wurde, dass es bei GZSZ weitergeht", so Susan Sideropoulos zu 'Bild'. Am 18. Januar ist sie wieder bei 'GZSZ' dabei.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images